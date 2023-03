Preparan una serie animada sobre Lionel Messi

El fútbol es uno de los deportes más populares alrededor del mundo y varias figuras de la cultura popular nacen del mismo. Míticos nombres como Pelé o Ronaldo se han guardado en la historia, más allá de solo el deporte. Ahora, el astro argentino Lionel Messi tendrá un nuevo escenario donde seguir dejando su huella en la historia mundial, con una serie animada inspirada en su infancia.

Según informó Deadline, el jugador del Paris Saint Germain formó una alianza con Sony Music Entertainment para desarrollar una serie animada que tomará como base su infancia y adolescencia. Se confirma que el programa se producirá en inglés, español y otros idiomas en un intento por crear una experiencia genuinamente global.

En un comunicado oficial, Messi reveló sus razones para hacer una serie animada: “Desde que era un niño, siempre me han encantado las series animadas y mis hijos son grandes admiradores de los personajes animados. Ser capaz de participar en un proyecto de animación me hace feliz, porque cumple con uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por unirse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente las niñas y los niños”.

Por su parte, Fernando Cabral, vicepresidente ejecutivo de Sony Music Entertainment, reconoció la emoción de la empresa para desarrollar este proyecto:

“Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones de deportes en asociación con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y uno de los mejores atletas de la historia. Esperamos llevar esta conmovedora y humilde serie a pantallas para audiencias de todas las edades de todo el mundo”.

Por ahora no se ha confirmado si algún servicio de streaming está interesado en la propuesta, pero seguramente eso cambiará pronto. En cuanto a la historia, la animación, que por ahora no tiene nombre, mostrará a Messi como un niño que debe superar varios obstáculos mientras viaja por un videojuego.