Estos son los múltiples beneficios para la salud del mango

Cuando imaginamos que estamos en algún sitio trópico, automáticamente se nos viene a la mente además de las aguas cristalinas cálidas, su variedad gastronómica y es ahí donde entra el mango como un gran personaje principal, sin embargo, hay que saber que no solo es bueno por su sabor, sino porque cuenta también con una gran variedad de beneficios para la salud humana.

Cualidades del mango según expertas

Esta riquísima fruta tropical originario de la India, cuenta con un elevado contenido en agua y un aporte calórico moderado. “Es rica en hidratos de carbono y se destaca por su contenido en potasio, vitaminas A, E y C. Además, proporciona un gran efecto saciante, debido a su aporte en fibra, favoreciendo por ello la prevención y la mejora del estreñimiento y también la regulación de los niveles de colesterol en sangre”, indicó a DPA, la nutricionista Adriana Oroz.

Batido de mango con chía (Roberto Machado Noa/LightRocket vía Getty Images/Imagen referencial)

El mango se destaca por aportar nutrientes antioxidantes naturales como la vitamina C, los carotenos, los antocianos y los polifenoles. Respecto a estos últimos, Oroz, que es directora de un Centro de Nutrición de Pamplona, España, dijo que se trata de compuestos que no tienen función nutritiva y no aportan calorías “pero que constituyen sustancias bioactivas que pueden impactar de forma beneficiosa en el organismo”.

María Alonso, miembro del equipo de Proyectos del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, agregó que una de las sustancias que le entrega grandes aportes al mango es la mangiferina.

“Está presente en su piel, en sus hojas y en el fruto. Se trata de un compuesto fitoquímico que, junto con otros componentes, como la fibra, ácidos fenólicos, flavonoides y carotenoides, ayuda a la salud cardiovascular. Su peculiaridad y sus efectos beneficiosos residen principalmente en las propiedades antioxidantes, ayudando a reducir el estrés oxidativo y el daño celular, que son los principales desencadenantes de la mayoría de las enfermedades crónicas y las afecciones cardíacas”, indicó la especialista española.