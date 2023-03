Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de marzo del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este segundo fin de semana de marzo, que corresponde del 10 al 12 de marzo del 2023.

Aries

Fin de semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor, por fin te aliviarás de una enfermedad de tiempo atrás y tu cuerpo se mantendrá más saludable, recuerda amigo Aries que siempre necesitas cuidarte y estar atento de tu estado de ánimo, no dejes que los nervios se apoderen de tu voluntad. Te llegará un dinero extra por el pago de un trabajo del pasado, las energías se volverán a alinear para tu bien y los problemas de cuestión económica los dejarás atrás. Administra lo mejor posible tus recursos. Tu signo siempre debe sobresalir ante los demás. Realizarás el pago de tus vacaciones para el mes de abril y en el amor seguirás de lo mejor con tu pareja, muy enamorados. Tendrás un golpe de suerte el día sábado y trata de jugar los números 07 y 66, tu color de la suerte es el azul.

Tauro

Estarás con toda la buena actitud, debes vestirte de colores fuertes para sentirte muy alegre. A veces no entiendes a tu pareja y por eso piensas en darte un tiempo solo y disfrutar más de la vida en libertad; hazlo, eso te ayudará a sentir más fuerza en tu futuro. Recibirás un golpe de suerte el día viernes, cuando tendrás buenas energías a tu alrededor, así que aprovecha y haz todo lo que tienes en planes. En cuestión de amor, te llegará la persona indicada y será del signo Escorpión o Acuario. Saldrás de viaje para visitar a unos familiares, arreglarás tu carro y comprarás un celular nuevo. Seguirás con el ejercicio para estas vacaciones y tus números de la suerte serán 05 y 17. Usa ropa de colores fuertes en este fin de semana para que triunfes en todos los sentidos. Tu frase mágica es: “Ten confianza en ti mismo”.

Géminis

Vendrán días de pensar en relajarte, recuerda que necesitas darte tiempo para todo y no dejar que te gane la flojera. Sigue con tus estudios y ejercicios, eso te ayudará a mejorar tu autoestima. Un amor del pasado volverá a ti en estos días, trata de cambiar un poco tu carácter y ahora sí haz las cosas bien en tu relación de pareja. Tu signo es triunfador, pues son dos a la vez y tienes esa virtud de pensar en el éxito siempre, así que aprovecha eso y trata de desempeñarte mejor en tu trabajo. Este domingo será un buen día en cuestiones de suerte en juegos de azar y lotería. Ten cuidado con los problemas de huesos de la pierna. A tu signo le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, tus números de la suerte serán 01 y 22. Tu frase mágica es: “Ten el valor y la iniciativa de ser el mejor”.

Cáncer

Fin de semana de estar muy pensativo en cuestión amorosa, recuerda que eres muy sentimental y si no te va bien en cuestiones personales, entras en depresión y te aceleras mucho, así que calma, pronto podrás solucionar todos tus problemas. Llegará un amor nuevo y será del signo Piscis o Libra, el cual será muy compatible contigo. Saldrás de viaje con tu familia en Semana Santa y estarás pagando los vuelos de avión o el hotel, recuerda que tu signo tiene la capacidad de dar y ayudar, eso Dios te lo va a recompensar. Intenta hacer cambios en tu casa y compra muebles para vivir mejor. Acuérdate que es muy importante tu entorno para disfrutar de la mejor energía. Tendrás un golpe de suerte este viernes y será en cuestiones de juegos de azar con los números 13 y 40. Tu frase mágica es: “Equilibra siempre tu vida familiar con tu trabajo”.

Leo

Será un fin de semana de buena suerte para tu signo y por fin lograrás lo que tanto deseas. Deberás darle mucho apoyo moral a un familiar por culpa de una enfermedad en estos días. Recuerda que eres un líder natural y tu fuerza interior te hace ser muy exitoso, pero a veces las malas amistades y vicios te hacen detenerte, así que trata de saber bien quién te rodea y no caigas tanto en el alcohol y fiestas. Te invitarán a una campaña política, recuerda que tú eres muy bueno para convencer, por eso siempre eres artista o político. En cuestión amorosa, tu mejor compatibilidad será con los signos Sagitario o Tauro. Tus números de la suerte serán 06 y 55, tu mejor día el domingo, tendrás mucha suerte en los juegos de azar, trata de usar ropa de colores rojo o azul. Tu frase mágica será: “Siempre sé positivo”.

Virgo

Fin de semana de encuentros con amores y amigos del pasado, te sentirás muy feliz de volver a verlos. Tendrás que arreglar papeles de abogados o de impuestos, pero saldrás victorioso en todos los sentidos. Ten cuidado con las hormonas, si eres mujer Virgo te enfrentarás a problemas de depresión y angustia; trata de ir con tu médico para que te revise. Harás trámites de visa y la residencia migratoria. Tomarás un curso de ventas los sábados, tramitarás una beca para irte al extranjero a estudiar en los meses de primavera. Llegará un amor nuevo a tu vida y será del signo de Sagitario o Aries que hablará de estar muy compatible contigo. Tu golpe de suerte será el día viernes con los números 04 y 39 en los juegos de azar. Eres el mejor amigo y negociador, por eso trata de poner un negocio. Tu frase mágica es: “Siempre lograrás lo que deseas”.

Libra

Serán días con buena vibra a tu alrededor, sentirás que por fin se fue esa energía negativa que no te dejaba avanzar. Tu mejor virtud es el deseo y compromiso de crecer económicamente para ayudar a tu familia. Trata de no prometer lo que no vas a cumplir y más en cuestiones amorosas para no buscarte enojos. Ten cuidado con las envidias de familiares y vecinos, trata de no platicar tus logros. Tendrás la visión de conseguir más abundancia y los astros te ayudarán a progresar. Eres el más encantador del Zodiaco y eso provoca que hagas amistades muy fácil. Cambias de look. Tendrás un golpe de suerte el sábado para tener más dinero y hacer una inversión. Tus números de la suerte son 21 y 60, trata de vestirte de azul y blanco para que tu energía crezca. Tu frase mágica es “que siempre te toquen los vientos de prosperidad”.

Escorpión

Fin de semana para planear un negocio que hará que crezcas como persona y más en lo profesional. Ten cuidado con problemas del corazón, recuerda que siempre vas a recibir lo que das, si con tu pareja no te sientes a gusto, date un tiempo. Presta mucha atención a lo que firmas y trata de asesorarte con un abogado. Eres el más fiestero y divertido del Zodiaco, por eso se te hace la vida muy fácil y ligera. Tendrás un golpe de suerte el viernes y será en cuestiones de trabajo. Pides un préstamo para irte de viaje. Viene un embarazo en puerta y será de sorpresa para las amigas de Escorpión que están solteras. Vístete con colores claros y usa mucho perfume para que tu energía se renueve, tus números de la suerte son 18 y 99. Tu frase mágica es “Siempre sé perseverante en todo lo que vayas a realizar”.

Sagitario

Días de energías cruzadas, así que trata de no pelear, recuerda que tu signo es de temperamento fuerte, te recomiendo no tomar partido de ninguna situación y ponerte una cadena de plata para que esas malas energías se alejen. Tramitas tu título y piensas estudiar un diplomado. Eres el más carismático del Zodiaco, por eso tienes un gran poder de influir ante los demás, así que necesitas estar en una asociación o en la política para que planifiques tu futuro. El lunes tendrás un golpe de suerte en cuestiones de dinero porque te llega un pago. En el amor te busca alguien de Aries o Leo que hablará de regresar contigo, pero recuerda que el amor no se compra ni nace con los regalos. Tus colores de la abundancia son naranja y amarillo, tus números 19 y 50, y tu frase mágica es “aléjate del drama y vive en paz”.

Capricornio

Este fin se semana tendrás mucha suerte en cuestiones de juegos de azar. Toma un curso de administración y ventas para que te desarrolles en tu vida. Tendrás una visita sorpresa de un familiar que te dará mucha alegría. Ten cuidado con los chismes de alguien del pasado y más si fue amor prohibido, pon una vela blanca y reza para que se corten esas energías negativas. Compras boletos de avión para irte de vacaciones con los amigos en estos días. Tomas un curso de inglés, tendrás un golpe de suerte el sábado porque recibes dinero que no esperabas. No te preguntes el porqué del amor, tú déjate querer y sigue así de enamorado. Trata de vestirte de colores claros para que tu energía se multiplique. Tus números de la suerte son 06 y 30, y tu frase mágica es “valora siempre lo que estás viviendo como una bendición”.

Acuario

Este viernes no dejes pasar las oportunidades que te da la vida y más en lo profesional porque te llegará una propuesta de un trabajo nuevo. Recibes un dinero extra por la venta de tu carro y te compras uno más reciente, trata que sea blanco. Te busca un amiga del signo de fuego para invitarte a un negocio. Hablarás con un amor del pasado para cerrar ese círculo y que puedas avanzar en tu vida sentimental. Eres el más sociable y organizado del Zodiaco, por eso siempre estarás rodeando de muchos amigos. Tendrás un golpe de suerte el domingo y será en los juegos de azar con los números 03 y 27. En el amor trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir. A los Acuario casados les viene el nacimiento de un bebé o habrá embarazo en puerta. Tu frase es “tienes es el poder de la sonrisa y alegría, úsala más”.

Piscis

Fin de semana de emociones fuertes y de sentirte muy alegre por todo lo que estás viviendo. Recuerda que el mejor estado para tu signo es estar en pareja, así que déjate querer. Tendrás dinero que no esperabas y eso te ayudará a cambiar tu carro. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no relacionarte con nadie de allí para que no te metas en problemas. Eres muy bueno para el arte y diseño, tu signo es el realizador de la vida, siempre piensas en crear algo diferente y ponerlo a funcionar. Un amor del pasado de Géminis o Escorpión te buscará, trata de cerrar ese círculo y avanzar. Los Piscis que tienen pareja estarán de lo mejor y muy enamorados. Tendrías dos golpes de suerte en juegos de azar con los números 08 y 21. Tu frase mágica es “protege y purifica tu energía de los que te rodean”.