Insólito: su jefa la despidió del trabajo después de haberle donado un riñón

En un sorprendente giro de los acontecimientos, una mujer que donó un riñón a su jefa fue despedida por esta después de no acudir al trabajo.

La historia se hizo viral después de que la donante, identificada como Debbie Stevens, contara su historia a los medios de comunicación. Según Stevens, después de donar un riñón a su jefa, Jackie Brucia, se le pidió que regresara al trabajo solo dos semanas después de la cirugía.

Sin embargo, Stevens todavía estaba en recuperación y su médico le recomendó tomarse un tiempo para recuperarse adecuadamente. No obstante, Stevens recibió una llamada de su jefa en la que le pide regresar al trabajo: “¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? No se puede entrar y salir cuando uno quiera. La gente va a pensar que te trato de forma especial”, comentó Brucia.

La trabajadora, desconsolada por el despido (Agencias)

Finalmente, Stevens fue despedida por Brucia y asegura que se siente traicionada. Esta acción ha sido vista por muchos como un acto de crueldad e ingratitud hacia Stevens, quien tomó la difícil decisión de donar un órgano para salvar la vida de su jefa. La noticia rápidamente se hizo viral en las redes sociales, lo que llevó a un intenso debate sobre los derechos de los empleados y la importancia de tratar a los donantes de órganos con respeto.

Esta historia es un recordatorio de que, a pesar de la importancia de la donación de órganos y la atención médica, muchas personas todavía son tratadas injustamente en el lugar de trabajo. Es primordial que los empleadores respeten los derechos de los trabajadores y se aseguren de que se les permita tomarse el tiempo que necesitan para recuperarse de enfermedades o cirugías. Además, recordar que la donación de órganos es un acto valiente y generoso que merece ser respetado y valorado. Los donantes a menudo sacrifican su propia salud y bienestar para ayudar a otros.

