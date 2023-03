Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 13 al viernes 17 de marzo del 2023

Aries

En esta semana te regirá el Sol, lo que indica que serán unos días de cambios radicales en tu forma de actuar ante las adversidades, es decir, tu signo entrará en una etapa de no dejarse vencer por cualquier obstáculo. Tus números de la suerte serán el 01 y 07, con los colores de la abundancia naranja y rojo, y tu día mágico será el martes. Esta semana realizarás un viaje por cuestiones de un proyecto nuevo o te irás de vacaciones con tu pareja. Cuídate de problemas de garganta y pulmones, serán tu punto débil. Recibirás un dinero que no esperabas, trata de ahorrarlo para un futuro. Tendrás un nuevo amor que te invitará a salir, recuerda que los Aries siempre se quieren sentir deseados en cualquier momento. Recuerda que la alineación del Sol con tu signo te dará la oportunidad de crecer más en lo económico y laboral.

Tauro

El planeta Mercurio te dominará a lo largo de la semana, por lo que crecerás en lo laboral y académico, así que es tiempo para que te reinventes y saques lo mejor de ti en todos los sentidos. Tus números mágicos serán 03 y 10, tu mejor día el lunes y tus colores de la abundancia verde y amarillo. Estos días te irá excelente en lo económico, solo tienes que controlar el impulso de ser tan gastador y así empezar ahorrar para tener un patrimonio. Te invitarán a un evento muy importante que te ayudará a crecer más en lo profesional. Ten cuidado con chismes en tu ámbito laboral, evita discutir con tus compañeros de trabajo. Recibirás la invitación para irte de viaje por cuestiones de paseo y te irá bien en el amor. Los Tauro solteros saldrán mucho a divertirse y los casados tendrán un embarazo en puerta.

Géminis

En estos días se regirá el planeta Venus, que será de gran ayuda para tu signo, es decir, se renovarán tus energías positivas para crecer más en lo laboral. Vendrá la firma de un contrato nuevo que te ayudará a estar mejor económicamente, debes entender que este planeta te ayudará mucho a conseguir una pareja estable con tu signo compatible de fuego. Tus números mágicos serán 05 y 12, tus colores amarillo y morado, así como tu mejor día el miércoles. te recomiendo mejorar tus relaciones afectivas y tomar un curso de idiomas. Te invitarán a irte a vivir a otro país o ciudad. Cuídate de problemas legales o pleitos sin razón para que no tengas contratiempos. Necesitas ponerte a dieta y sacrificarte un poco haciendo ejercicio y eso te ayudará a verte y sentirte de lo mejor. Serás el más vanguardista en la moda y el arte.

Cáncer

El planeta Marte te regirá a lo largo de la semana, por lo que podrás lograr todo lo que tienes en planes de trabajo y proyectos propios, pero deberás ser muy cauteloso con lo que platicas de tu situación laboral. Tus números de la suerte serán 06 y 13, tus colores rojo y azul, y tu mejor día el jueves. Recuerda que este planeta Marte es el que te da la energía positiva suficiente para ser el líder, pero tienes que controlar tu carácter y no ser tan dramático en tus asuntos personales. Si ya sientes muchas dudas con tu pareja, es mejor dejarlo, recuerda que a los Cáncer les afectan mucho los celos y traiciones, así que trata de analizarlo mejor, pues estos días serán de renovación amorosa. Cuídate de problemas del riñón, trata de ir con tu médico y deja eso que te hace daño en la alimentación. Cambiarás de look para verte más atractivo.

Leo

Las energías de la fortuna y las sorpresas económicas te dominarán esta semana, gracias a que te regirá el planeta Saturno. No debes confiar demasiado en personas que trabajen contigo, pues también es el astro de las traiciones en lo laboral y amoroso. Tu mejor día será el viernes social, tus números mágicos 11 y 23, tus colores el naranja y el azul fuerte. Esta semana decidirás empezar a estudiar otra vez y ahora sí terminarás tu carrera universitaria.Te harás un tatuaje, recuerda que el signo Leo es el más original del Zodiaco y siempre busca cómo llamar la atención. Recuerda que el planeta Saturno también es el que domina las responsabilidades de cada proyecto de tu vida y en esta semana se dará por terminada una relación amorosa que no era para ti. Saldrás de viaje para visitar a un familiar que estará un poco enfermo.

Virgo

El planeta Júpiter te regirá durante esta semana, por lo que te dominarán el optimismo y las transformaciones en tu vida. Estás en tu etapa de crecimiento profesional y estos días significarán progreso en tu vida laboral y la firma de proyectos nuevos. Tus números mágicos serán 09 y 20, tus colores el amarillo y verde, y tu mejor día el lunes. Deberás controlar tus impulsos de celos y enojos con tu pareja, pues el planeta Júpiter dominará las energías de rompimiento amoroso. Te invitarán a salir de viaje por vacaciones con tus seres queridos. Harás trámites de un crédito para cambiarte de casa. Cuidado con problemas con el sistema nervioso y migraña, será tu punto débil. Ten cuidado con personas tóxicas que te rodean, trata de limpiar bien todo lo que te rodea y no te mezcles con gente negativa, no te hará bien.

Libra

Esta semana te regirá Urano, que junto a tu signo indica una revolución de ideas para tener oportunidad de acrecentar tus relaciones con personas importantes. Si estás llevando a cabo un cambio de trabajo, es el momento indicado porque las energías de la fortuna y la aceptación estarán muy fuertes. Tus números mágicos son 04 y 66, tu mejor día es el martes y tus colores el blanco y amarillo. También es tu semana de renovación de energías que te ayudarán a crecer en lo económico. Recibes en tu trabajo un nuevo cargo, pero también tendrás más responsabilidad y obligaciones; solo trata de concentrarte y verás que lo llevarás con éxito. Debes cuidarte de las pérdidas o fraudes, ten mucha cautela con tu tarjeta de crédito. Cambias el plan de celular por uno más reciente. Tu punto débil será los huesos, cuídate de fracturas.

Escorpión

Estos días te dominará Neptuno, significa que tendrás las oportunidades que esperabas para crecer en lo profesional. El elemento de tu signo es el agua y te ayudará a que las relaciones empresariales y políticas estén a tu favor. Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 08 y 77, tus colores el rojo y blanco. Debes controlarte ante la impotencia de no poder resolver una situación laboral, el enojo es síntoma de debilidad, así que a ser más prudente. En el amor, serán días muy apasionados, te domina el sexo antes que la razón, por eso saldrás con amores nuevos, pero sin llegar a comprometerte. Cuídate de los fraudes, trata de leer todo lo que vayas a firmar. Decides cambiarte de casa a una más grande. Siempre terminas todo lo que empiezas, por eso tendrás un puesto importante.

Sagitario

Tendrás días de buena suerte, te regirá el Sol y eso provocará cambios totales en tu forma de actuar y dejar atrás todo lo que era perjudicial, más en lo amoroso porque ese es tu punto débil, a veces te enamoras de las personas que no son para ti. Tus números mágicos son 15 y 50, tus colores naranja y verde, tu mejor día el jueves. Tendrás mucha suerte en cuestión laboral y las energías van a estar a tu favor para conseguir un trabajo mejor que te ayudará a crecer en lo económico. Pero debes aprender a madurar y no ser tan cambiante con tus decisiones, tu signo es muy simpático por eso todo mundo te buscar para hacer negocios. Como eres el viajero del Zodiaco, tendrás varias invitaciones a salir o te proponen cambiar de residencia a otro país. Mucho cuidado con los accidentes en la calle o con el automóvil.

Capricornio

Semana de muchas energías positivas y más porque estarás regido por Júpiter, tendrás nuevos proyectos laborales para crecer en lo profesional. Harás cambios en tus estudios y saldrás de viaje con tu pareja. Este planeta domina todo lo relacionado con el dinero y abundancia, tus números de la suerte son 27 y 30, tu mejor día el viernes, y tus colores el rojo y amarillo. Te recomiendo que traigas siempre contigo algo de plata o de oro para estimular la buena suerte. Resolverás asuntos de pagos atrasados y harás los trámites para el pasaporte. Tu punto débil son los vicios y adicciones, trata de controlarte en las fiestas y no tomar en exceso, tu salud es primero. Eres muy previsor para tener las soluciones ante contratiempos de dinero, por más que te pongan obstáculos vas a poder llegar a la cima en tu metas.

Acuario

Para esta semana tu mejor día será el lunes, tus colores son azul y amarillo, tus números 02 y 15. Estos días serán para madurar y buscar estabilidad emocional. Te regirá Venus, eso significa que debes despegarte de tu familia, ser más independiente y tener una familia propia. Tu signo es de carácter muy voluble y eso te hace tener tropiezos en la vida, te recomiendo mantenerte firme en tus decisiones para que llegues al éxito profesional. La depresión y ansiedad serán tu lado débil, recuerda que esta enfermedad ocurre cuando uno tiene una vida vacía, así que trata de darle valor a lo que realizas. No esperes lo que no va llegar, tienes que salirte a buscar tu destino. Te busca un amor de Tauro o Libra que será muy compatible contigo. No prometas lo que no vas a dar, así que trata de no platicar de más.

Piscis

Será una semana llena de comunicación laboral y prosperidad, más porque te regirá Mercurio y eso significa que cualquier proyecto se podrá llevar a cabo. Tus números de la suerte son 21 y 88, tus colores amarillo y azul y tu mejor día el martes. Seguirás de suerte por tu cumpleaños y te sentirás renovado en todas tus energías. Tendrás una fuerza espiritual mayor que todos los demás, por eso te recomiendo que no dudes en invocar a tu ángel de la guarda para que te ayude a resolver todo lo que necesitas. Decides arreglar tu casa y comprar muebles para vivir mejor, vas a poder emprender el negocio que tienes en mente y verás que tendrás éxito. No prestes dinero para que no te roben tu suerte. Alguien de tu trabajo se está enamorando de ti, trata de poner en claro tus sentimientos y define qué es lo que quieres para tu futuro.