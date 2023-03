“Soy una abuela sexy”: mujer de 48 años es criticada por salir con hombres menores que su hijo

Con los avances de los procedimientos estéticos y de la era de la buena alimentación y el ejercicio, son muchas las mujeres que se conservar muy bien. Incluso las de 50 llegan a verse espectaculares y a aparentar menos edad.

El caso de Tara una mujer de 48 años de edad se ha hecho viral en las redes sociales, no sólo por su belleza, sino porque su espectacular figura la hace ver unos años más joven.

Lo cierto es que Tara en las redes sociales se hace llamar “la abuelita sexy”, quien tiene cuatro hijos y varios nietos y su forma de vestir y de ver la vida le ha generado muchas criticas en las redes.

Entre videos y fotos en la red TikTok, Tara hace bailes muy sensuales y usa atuendos muy atrevidos.

Pero eso no es lo que genera polémica, sino que la “abuelita sexy” ha confesado que sale con hombres de 29 años, la edad que tiene uno de sus hijos.

Sale con hombres menores

Según el portal Upsocl, aun cuando Tara es blanco de halagos a diarios, pues a la abuelita le gusta de compartir atrevidos videos utilizando prendas ajustadas realizando bailes sensuales, como si fuera toda una jovencita, lo cierto es que también ha desatado polémicas.

En unos de sus videos, la mujer escribió: “Agrégale un minuto de tu vida cada vez que alguien diga ‘ey, sales con gente 15 años menor que tú’”. Mientras ella aparece utilizando un sensual atuendo.

Tara ha recibido muchos comentarios negativos, pero eso no es un motivo para detenerse y dejar de crear contenido en redes sociales como TikTok. Para ella, sentirse sexy y bella es algo que todo el mundo debe ver.

“¡La abuela más sexy que he visto en mi vida!”, “Golpéame bebé…. Me encantaría llegar a tu lugar”, “Espero que todos no te quieran porque necesito mi inyección ya”, son algunos de los comentarios que recibió la “abuelita sexy” en su TikTok.