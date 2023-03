El tierno y polémico chat de una niña preguntando a su amiguito si son novios

Con más de cuatro millones de vistas, el chat de una niña de ocho años a un amiguito, preguntándole si son novios es uno de los más virales.

El caso lo dio a conocer la hermana mayor de la pequeña, quien hizo una captura del chat de WhatsApp y lo publicó en su cuenta de Twitter @abruuez, donde generó miles de likes y comentarios.

En la conversación se aprecia que quien comienza la plática, es la niña. Ella le pregunta al niño si son novios: “Lau somo nv o no de sime”. El niño contesta “Nose, vos queréis ¿? A mí me da igual”.

La niña responde: “Bueno pero trátame bien no seas malo como misael plis me trataba como una turra”. El chiquito le dice: “A sus órdenes sumagesta”. A esto, ella expresa “tratame como una princesa jajaja”. Él sigue con un “jajajajaja”.

Por supuesto, una de las cosas que más llamó la atención fue la mala ortografía de los niños.

mi hermana (atentis) 8 años, hablando con su novio pic.twitter.com/sNVz5lwGyk — abriil (@abruuez) March 25, 2023

Debate

El chat entre los niños desató el debate entre quienes vieron la situación como algo tierno e inocente, y otro bando que rechazó el caso, aseverando que a los ocho años, un niño no debería usar WhatsApp y que este tipo de conductas a esa edad, son una alerta de una sexualidad activa antes de tiempo.

“Uno que me diga “a sus órdenes sumagesta”, “jajajaja”, “todos como locos porque son novios a los 8 y nadie repara en a mí me da igual yo le doy 5 estrellas al guión”, “mi hermana a los 6 años le gusto un niño y cuando él niño le dejo de hablar se deprimió, o sea, de verdad lloraba mucho todos los días”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios a la publicación.

Otros expresaron que “con ocho años debería estar jugando, estudiando y practicando algún deporte. No con celular, WhatsApp y novio”, “todo muy divertido hasta que se embaraza a los 14″, “cómo se vino abajo la juventud hermano, que decadencia tan enorme… Mamita querida la crianza de los padres a sus hijos hoy en día.. Ocho años tiene, jugá a las barbies no sé, mirá dibujitos, dibujá no se algo.... La juventud se fué al carajo, la juventud ya murió”, “a esa edad empezaba a comer tierra”, “Las ‘tratame como una princesa’ y yo después de que nos rompieron el corazón un millón de veces”.