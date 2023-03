Encuentra a Bob Esponja escondido en la imagen de los Minions

Pon mucha atención, ya que la imagen que observarás a continuación tiene uno de los retos de los desafíos más difíciles que, actualmente, se encuentran en la web. De hecho, deberás poner todos tus sentidos a trabajar, para que puedas solucionarlo.

En la ilustración de los Minions se encuentra Bob Esponja oculto, pero no será nada sencillo en ubicarlo, ya que todos son del mismo color.

Enfócate y encuentra a Bob Esponja en la imagen

Agudiza tu sentido visual para que todos los objetos de la imagen no te confundan, y puedas darle solución al desafío en tiempo récord.

Sabemos que eres una persona a la que le gusta estar constantemente trabajando la mente, por ello pusimos un test de estas características.

Pon mucha atención a la postal; si no puedes lograrlo, te recomendamos concentrarte bien para que identifiques lo más pronto el lugar donde se encuentra Bob Esponja.

Mira la imagen

Test visual. Encuentra a Bob Esponja.

No te asombres si no resuelves rápido el desafío, ya que no todas las personas están listas para cumplir con ello, así que no te hagas bolas.

Como puedes darte cuenta, en la imagen hay un muchos Minions, pero deberás enfocar tus sentidos en el objetivo, pese a que el color amarillo puede confundirte.

El tiempo estimado para solucionar el acertijo es de cinco segundos, por lo que deberás ser muy rápido y evitar que el cronómetro llegue a su final.

No sólo debes poner a prueba a tu mente, sino que deberás agudizar tu visión para tener mayor claridad.

Es momento de que te enfoques y, de una vez por todas, descubras en dónde está escondido Bobo Esponja.

Solución

Como pudiste darte cuenta había muchas situaciones en la imagen, algo que hace más complejo al reto, pero nuestro amigo estaba ahí.

Aquí te dejamos las respuestas correctas, con las que podrás comparar que tan lejos o cerca quedaste de salir victorioso en el test.