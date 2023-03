Un adolescente en los Estados Unidos mide más de 2 metros y su familia pide ayuda para encontrar calzado talle 59

Con tan solo 14 años y recién transitando su primera etapa de la adolescencia, Eric Kilburn Jr. ya mide más de dos metros y calza nada más y nada menos que la talla de 59, situación que se ha convertido en un verdadero drama para él y su familia ya que es casi una tarea imposible encontrar un calzado acorde a la magnitud de su tamaño de pies.

Ante la problemática, la familia Kilburn comenzó una fuerte campaña que ha hecho bastante ruido en los Estados Unidos para poder encontrar cualquier tipo de zapatos que cumpla con sus estándares debido que en el último año el joven presento bastante y serios problemas de salud la presencia de callos dolorosos, ampollas y uñas encarnadas en sus pies por usar zapatillas más chicas que su talla.

Eric Kilburn Jr. tiene 14 años, mide más de 2 metros y calza 59. Facebook: Rebecca Kilburn

Pedido de ayuda

Una de la gran problemática radica en que con apenas 14 años, todavía le queda bastante tiempo para que siga su desarrollo, situación que hace pensar a sus familiares y doctores que su tamaño corporal y sobre todo el de sus pies siga acrecentándose, complicando aun más sin duda alguna la situación.

“A los 14, todavía está en desarrollo. La mayoría de los niños así de grandes y altos a esta edad tiene un trastorno endocrino, pero él no. Es frustrante como madre no poder ubicar un par de zapatos, que es una necesidad tan básica. No puedo encontrar calzado para mi adolescente. ¿Qué puedo hacer cuando le crezcan los pies?”, explicó a medios estadounidenses, Rebecca Kilburn, mamá del afectado.

Eric se vio obligado a usar pantuflas desde que comenzó a presentarse la problemática a sus 10 año, ya que no había otras opciones disponibles, además de que las ortesis personalizadas son muy costosas y superan los 1500 dólares.

Ante la difusión de su historia, hasta los momentos una empresa en Italia ya hizo contacto con la familia y prometió ayudar en la brevedad posible, por ello, Rebecca hará los moldes de los pies de su hijo y los enviará al país europeo para que así pueda tener zapatos adecuados al tamaño.