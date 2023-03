Abogada de Jonathan Majors publica los mensajes de mujer que lo acusó de maltrato

El año 2023 pintaba para ser un año espectacular para Jonathan Majors, que se postulaba para ser la nueva figura importante en la mega famosa franquicia de Marvel. Sin embargo, luego del pasado fin de semana, todo parece haber tornado en un giro muy negativo, pues se difundió la noticia de que el actor había sido arrestado por agredir a una mujer, que tendría presuntamente un vínculo amoroso con el.

Ahora, su equipo legal, liderado por su abogada Priya Chaudhry, se encuentra haciendo todo lo posible para demostrar su inocencia y lograr, posiblemente, salvar su carrera de la muerte inminente.

Hace unos días fue que se dio a conocer del arresto de Majors. Sin embargo, en esas primeras instancias, se ofrecieron muy pocos detalles del asunto. Ahora, se ha sabido que hubo ya cargos impuestos sobre el actor y que aunque la mujer retiró su acusación, la corte busca seguir adelante con el proceso legal.

Según The Daily Mail, la abogada explicó que Jonathan Majors fue, de hecho, quien había llamado al 911 primero para pedir ayuda porque le preocupó el estado emocional de su pareja, cuyo nombre no ha sido revelado, y que la policía lo arrestó siguiendo un protocolo específico para esos casos en Nueva York. Ahora, The Wrap informa que la abogada también reveló una serie de mensajes de parte de la mujer donde ella le pide disculpas al intérprete y asegura que explicó a las autoridades lo que realmente había sucedido.

Uno de los mensajes dice: “Por favor, hazme saber que estás bien cuando recibas esto. Me aseguraron que no te levantarían cargos. Dijeron que tenían que arrestarte como protocolo cuando vieron mis heridas y sabían que tuvimos una pelea. Estoy tan enojada de que lo hicieran. Y lamento que estés en esta posición. Will se asegurará de que no pase nada al respecto. Les dije que era mi culpa por tratar de agarrar tu teléfono. Acabo de salir del hospital. Solo llámame cuando estés fuera”.

Además de este mensaje, la mujer envió otro diciendo que amaba a Majors y luego otro que decía: “Acaban de llamarme nuevamente para ver cómo estaba y reiteré que esto no fue un ataque y que no tienen mi bendición para ningún cargo que se presente. Leí el documento que me dieron sobre el estrangulamiento y dije rotundamente que eso no ocurrió y que debería ser retirado de inmediato. Definitivamente se le comunicará esto al juez. Ella me lo aseguró. Sé que tienes el mejor equipo y no hay nada de qué preocuparse, solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo que puedo desde mi lugar. También le dije que le dijera al juez que supiera que el origen de la llamada tenía que ver con mi colapso y desmayo, y tu preocupación como mi pareja por nuestra comunicación previa. Una cuestión de cuidado. Ella prometió que todo será retransmitido”.

Aunque para algunos esto es prueba clara de la confusión, algunos han tomado nota de la forma en la que la mujer se está comunicando y resaltan el momento en el que ella asegura que fue su culpa por tratar de tomar el celular de Majors sin su permiso, algo que suena a justificar una agresión desmedida de parte de una agresor que manipula emocionalmente a otra persona.

Recordemos además que poco tiempo de que se diera la noticia, varios directores que trabajaron con Majors revelaron que el actor era bastante agresivo, violento y ególatra, con uno hasta llamándolo sociópata y asegurando que todos en el medio conocen bien su personalidad extrema y preocupante desde hace años.