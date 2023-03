Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este viernes 31 de marzo

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Akaia

Tú eres un ser maravilloso lleno de bondad y generosidad para dar a los tuyos. Ellos te necesitan y tú estarás dispuesto a todo. Akaia es el ángel protector que te iluminará para lograr la armonía y la paz de la familia.

Tauro

Arcángel Atliel

Si te sientes atrapada en la tormenta, no detengas el camino. Sigue avanzando porque tú eres más fuerte que cualquier obstáculo. Invoca al ángel Atliel para que te de su mano y te ayude con tus miedos mentales.

Géminis

Arcángel Darachiel

No confrontes porque eso no te lleva a nada si no hay razonamiento y reflexión de la otra parte. Pide al ángel Darachiel fuerza de voluntad para soportar la ausencia mientras pasa la tormenta.

Cáncer

Arcángel Amiel

El poder del amor es lo más grande que existe en el mundo, si cierras tu corazón no vas a recibir todas las bendiciones. Invoca al ángel Amiel para que te abra los caminos y puedas avanzar desde la generosidad.

Leo

Arcángel Samahel

Con amor, paciencia y tolerancia lograrás que todo lo que está torcido en tu vida se pueda enderezar. Pide al ángel Samahel el don de la sabiduría para encontrar el camino correcto.

Virgo

Arcángel Caphael

Déjate llevar por el amor para que la vida te recompense por todo lo que has hecho para ayudar a los demás. El ángel Caphael estará a tu lado para darte la mano cuando más lo necesites.

Libra

Arcángel Fanuel

Si sientes que la tristeza no te abandona, entonces busca dentro de tu corazón ese detalle, o recuerdo que te haga sonreír. El ángel Fanuel te ilumina el camino para que puedas lograr salir de esa energía que no te deja avanzar.

Escorpio

Arcángel Haniel

Si tu buscaste la forma de enmendar los errores, no te preocupes si otros no lo valoran. El ángel Haniel siempre estará a tu lado para guiarte en estos momentos tan difíciles.

Sagitario

Arcángel Miguel

Las decisiones que tomes para salvaguardar a tu familia dolerán en este momento, pero sabes que con el tiempo te las van agradecer. La espada poderosa del ángel Miguel te protege de las energías negativa y te da fortaleza.

Capricornio

El arcángel Nathaniel

Rompe las barreras que te impiden ver el amor y la generosidad de otros y llénate de bondad para seguir adelante. El ángel Nathaniel con su luz dorada te envuelve para protegerte y darte fortaleza.

Acuario

Arcángel Orión

Construimos demasiados muros en nuestra vida y eso no nos permite avanzar. Tú eres fortaleza para todos, así que sigue adelante. Invoca al ángel Orión para que te provea del amor y la generosidad para sanar el corazón.

Piscis

Arcángel Gabriel

Ese magnetismo especial, ese amor que irradias desde el corazón es lo que te ha permitido estar rodeada de energías positivas. Pide a tu ángel guardián Gabriel que esté contigo en los momentos difíciles que vas a transitar.