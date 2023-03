Los 5 perfumes que te harán feliz con sus aromas

Los perfumes tiene múltiples funciones que cumplir, sobre todo para las mujeres, ya que, dependiendo de factores como la edad y la personalidad, estos podrán cumplir distintos roles. En una reciente investigación, se reveló que los perfumes tienen la capacidad de generar felicidad, entre otras emociones positivas, y hoy venimos a repasar cuales son algunas de las fragancias que podrán evocar esta emoción en ti.

Gracias a la aromaterapia que está en alza en estos últimos años, es sabido que los olores de los perfumes juegan un rol trascendental desde el punto de vista emocional, ya que existen fragancias que nos transmiten tranquilidad y que pueden incluso transportarnos a momentos inolvidables de nuestro pasado.

Ahora, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora internacional Kantar, abordamos este tema. Es que bajo el título “El Perfume y su vínculo con la persona”, la investigación de Kantar, realizada en España, determinó que el perfume es un complemento esencial e incluso imprescindible. Y para más de un 56,2 por ciento, los perfumes nos hace sentir seguras de nosotras mismas, reflejando cómo nos sentimos o nos hace sentir más poderosas.

Además, los investigadores determinaron que los perfumes están asociados a un fuerte componente social, a tal punto de incrementarse las ventas en hasta un 30%. Este impulso en el mercado, según estima el trabajo de investigación, ha sido catapultado por las sensaciones que causan en la mujer que lo usa y en su círculo íntimo que lo disfruta.

Estas son las fragancias que te harán sentir más feliz cuando las uses

En este contexto, te diremos cuáles son los 5 mejores perfumes de mujer que te transmitirán paz, tranquilidad, seguridad y, especialmente, felicidad: Flower by Kenzo L’Absolue, de Kenzo; 212 Heroes for Her, de Carolina Herrera; Poeme d’Azar, de Rituals; Oui, la vie est belle, de Lancome; y Joy, de Dior.