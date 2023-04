“Torta por la cara”: mujer se vengó de amiga que no le pagó un pastel y le envió un molde decorado

Muchas veces los seres humanos cometen errores que traen consecuencias. La venganza es un sentimiento que es más común de lo que parece y algunas personas que han abusado de la confianza de un amigo, terminan pagándola de la manera que menos se lo imaginan.

“La venganza es un plato que se sirve frío”, es una de las frases más usadas cuando alguien quiere desquitarse de otra persona.

Meditan y planean bien lo que van a hacer para que su ‘golpe de regreso’ sea satisfactorio. Cabe destacar que, pese a lo atractivo que resulta, esta no suele ser la solución más efectiva.

Le sucedió a una mujer repostera que esperó el tiempo para poder vengarse de una amiga que le encargó un pastel y nunca se lo pagó. Dos años después le llegó el momento de la venganza.

Un pastel de mentiras

La historia se hizo viral TikTok, pues a través de un video ilustrativo la repostera contó lo que sucedió y hasta ahora ha recibido más de 23 millones de visualizaciones, en el que se puede ver cómo decora un molde de aluminio tal cual como si de una torta de cumpleaños se tratase.

“Mi supuesta amiga no me pagó por un pastel tras dos años, la caradura me encargó otro y me vengué (…) Me dijo que tenía muchos gastos y prometió pagarme a fin de mes cuando cobrara. Obviamente esto me molestó muchísimo, pero como era mi amiga, acepté”, comentó.

Dos años después “su amiga” la volvió a contactar, pues pensó que probablemente se le había olvidado la deuda anterior. “Dije, este es el momento de vengarme y decoré una bandeja de aluminio y se la llevé”, dijo y añadió que le cobró 137 dólares.

Cuando la otra mujer se enteró de su triquiñuela fue un caos y ahí fue donde aprovechó para sacarle en cara lo que venía guardando hace par de años, reseñó Upsocl.

Muchos usuarios llenaron la caja de comentarios, unos a favor y otros en contra. “Torta por la cara”, “¿Por qué no le recordó la deuda?”, “Guarda mucho rencor la señora”.