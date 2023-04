Empresa productora de J.K. Rowling sufre caída masiva en ingresos por reiterada transfobia de la escritora

No es un secreto que J.K. Rowling se ha convertido en una de las figuras más polémicas de los últimos años en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. La multimillonaria escritora británica ha pasado a ser una personalidad no grato en muchas comunidades, principalmente la comunidad trans, aunque todavía cuenta con el apoyo de muchas otras, debido al impacto de su obra, Harry Potter.

En reiteradas veces en el pasado, y en las últimas semanas desde que inició el podcast “The Witch Trials of J.K. Rowling”, la autora se ha jactado de no arrepentirse de su postura anti-trans y en cambio, de sentirse orgullosa de sus opiniones como feminista radical, pese a que esto la haya vuelto blanco de ataques y múltiples críticas.

Ahora se ha reportado, de acuerdo con The Independent, que el estudio productor encargado del desarrollo de muchos de los proyectos de Rowling, Brontë Film and TV, se encuentra ahora mismo en una situación delicada.

El citado medio informó que las ganancias de Brontë Film and TV sufrieron una caída del 74% entre marzo de 2021 y marzo 2022. Harry Potter and the Cursed Child, la obra de teatro escrita por Rowling y que funciona como una lejana secuela para la historia principal de su mago, reportó pérdidas de US$3.7 millones, aunque es relevante mencionar que el espectáculo estuvo en pausa durante un largo tiempo por la pandemia.

Rowling ha sido criticada por algunos por sus comentarios y puntos de vista sobre ciertos temas, en especial sobre el tema de la identidad de género. En 2019, tuiteó en apoyo de una mujer que había sido despedida por expresar puntos de vista críticos sobre la identidad de género. Los comentarios de Rowling fueron señalados por algunos como transfóbicos y recibió una gran cantidad de acusaciones de intolerancia hacia la comunidad trans.

En respuesta, Rowling ha defendido sus puntos de vista y ha declarado que está comprometida con la igualdad y la no discriminación. Sin embargo, algunos sostienen que sus comentarios han sido dañinos y que han contribuido a la estigmatización y discriminación de las personas transgénero.