La poderosa razón por la que la novia de Keanu Reeves acepta sus canas e invita a reflexionar

El actor Keanu Reeves siempre se ha caracterizado por ser muy discreto con su vida privada, pero en los últimos días de marzo expresó cuán enamorado y feliz se siente de vivir al lado de su pareja, la artista plástico Alexandra Grant.

Una confesión que tomó a todos por sorpresa. Para una entrevista que dio a la revista People, la estrella de Hollywood, de 58 años, le preguntaron cuál había sido su último momento de felicidad y no dudó en decir que fue al lado de su novia, de 49 años. “Estábamos en la cama. Estábamos conectados. Agradable estar juntos”, expresó el protagonista de “Constantine”.

La historia de amor de ellos inició en el 2009 durante una cena que tuvieron con amigos de ambos. Sus gustos en común los conectó de inmediato. Ella con su luz lo sacó de la oscuridad en la que estaba sumergido el histrión, salvándolo, según amigos de la pareja. Él sufrió una fuerte depresión tras la muerte de su hija y su pareja.

Los conocidos le afirmaron a Life & Style que “Alexandra fue una de las pocas personas en lograr que Keanu hable de sus emociones y de su pasado, estuvo tanto tiempo en un lugar oscuro, que la perspectiva luminosa de Alexandra y su apoyo fueron un factor clave para que Keanu cambiara su vida”.

Grant al natural

Y en esa naturalidad de Grant lo que lo mantiene hoy aún cautivo de amor.

Ella le curó el corazón a Keanu con su sencillez y humildad, es una mujer que no teme ser ella misma porque se acepta con sus virtudes e imperfecciones. Tras aparecer por primera vez juntos en público en el 2019, todas las miradas se volcaron hacia ella, pues logró que ninguna otra pudo, pero eso no fue lo único que llamó la atención.

El color de su cabello también se robó las miradas. Era completamente blanco. Alexandra decidió “abrazar” sus canas a sus 30 años, pues desde los 20 comenzó con la canicie precoz con la que luchó por una década, hasta que se dio por vencida. Al principio las disimuló con tintes de diversos colores, pero nada funcionaba.

Luego reafirmó que su decidió era la más correcta, tras leer un estudio realizado por un centro de investigación dependiente del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, que descubrió que las mujeres que se tiñen con frecuencia el cabello tienen 9% más de probabilidades de desarrollar cáncer de mama.

Ella se siente cómoda con su melena plateada, y ha afirmado no busca crear conciencia o hacer cambiar a otras de opinión respecto a ocultar o no sus canas, peri no comulga con los estándares de belleza que van de detrimento de la salud: “Me encanta y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad. Pero si las mujeres están pereciendo por los estándares de belleza… entonces hablemos de esos estándares de belleza”.

Sin duda, buenas razones para amarse tal y como es.