Otro más: Jack Black critica medidas de Elon Musk sobre suscripción de Twitter

Desde la llegada de Elon Musk frente de Twitter, no se ha apartado de la controversia la red social. Con recortes de personal y una nueva medida que pretende que la gente pague una suscripción para poder contar con ciertos privilegios, la app está en el ojo de las críticas y ahora están viniendo por parte de las mismas celebridades.

La última en añadirse ha sido Jack Black, también oponiéndose a “Twitter Blue”, la controvertida iniciativa de Elon Musk en la red social que ha provocado incontables comentarios negativos. El actor se encuentra en gira de medios promocionando Super Mario Bros, donde dio su voz para Bowser y fue entrevistado sobre el asunto.

En charla con la revista Variety, Black habló sobre lo que el multimillonario sudafricano ha estado haciendo con la plataforma social desde que se convirtió en el dueño, expresando que le parecía algo que “no es genial”.

“No sé si voy a pagar por ello. Estoy un poco avergonzado por la verificación azul para ser honesto contigo. Tal vez es mejor no tener verificaciones. Definitivamente no es genial pagar por ello. Voy a ver qué pasa si no lo pago. Luego voy a dar una gran conferencia de prensa para llamar la atención sobre esta extraña injusticia”, dijo Black.

¿Qué es Twitter Blue?

Twitter Blue se trata de un servicio de suscripción que ofrece características adicionales y beneficios a los usuarios de Twitter por una tarifa mensual. Entre las características adicionales que ofrece se incluyen la opción de deshacer un tweet antes de que sea enviado, lo que les da la oportunidad de corregir errores o reconsiderar lo que han escrito; ver un 50% menos de anuncios; la publicación de videos más largos, entre otras características.

El plan anual tiene un costo de 1520 pesos mexicanos, mientras que el mensual de 145 pesos mexicanos. En Estados Unidos, Twitter Blue se ofrece por US$8 al mes y US$84 al año. Desde este mes de abril, se implementó la medida que solo los que paguen Twitter Blue podrán tener cuentas verificadas.