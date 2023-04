Mujer en Brasil vende su sudor como perfume porque “huele sexy”

Sin duda, existen muchas formas de hacer dinero hoy en día. Así lo ha demostrado una mujer en Brasil que logró hacer un negocio de la forma más curiosa. Se trata de Wanessa Moura, de 29 años, que decidió emprender al vender su sudor como perfume.

En una entrevista con el portal The New York Post, la idea se le ocurrió porque su ex y su novio actual describen su aroma natural como “sexy y emocionante”, y de esta forma la mujer se convenció de embotellarlo y venderlo.

El curioso perfume lleva por nombre ‘Fresh Goddess’

El peculiar perfume que es fabricado con el sudor de la joven se llama Fresh Goddess y según lo mencionado por Moura, su objetivo es llamar la atención de los hombres.

Aunque parezca extraño, no es completamente descabellado, pues, distintos estudios han señalado que el olor corporal de alguien puede provocar distintas emociones positivas en el ser humano. Claro está que, de la misma forma, el olor de otra persona también puede ser desagradable o indiferente para alguien más.

La modelo originaria de São Paulo, Brasil, explicó que Fresh Goddess busca “despertar e instigar la atención” de los demás así como también busca funcionar como un afrodisiaco para la persona que lo utilice.

“Mi olor natural atrae a los hombres, así que usé gotas de mi sudor como base para la fragancia del perfume”, continuó. “Mi sudor fue el ingrediente más importante en la fórmula de esta poción de amor y sexo en la que se convirtió mi perfume”, explicó la joven al medio The New York Post.

En cada botella, mezcló 8 mililitros de su sudor, para “dar un toque de sensualidad y feminidad”, comercializándolo como el “perfume ideal para las citas”. El precio del perfume es de 138 dólares según el portal de internet donde se vende la fragancia con el sudor de Moura.