Horóscopo de hoy: sábado 8 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Te encuentras muy bien, con energías renovadas y ganas de experimentar en este día de descanso. Hay muchas actividades que quieres hacer, así que organízate y lánzate. En el amor, quieres dedicar más tiempo a la familia y a tu pareja, pues es el momento así que planifica un encuentro donde todos estén y puedan darse la oportunidad de conversar y disfrutar.

Tauro

Disfrutarás de tu tiempo libre y no querrás quedarte en casa sin salir, pero no te excedas para que no acumules cansancio. Recuerda dormir para recuperar las energías. En el amor, no te ilusiones con alguien que solo te busca para salir y disfrutar de un momento. Tú mereces alguien que te valore y quiera compartir su vida contigo.

Géminis

Tienes que sobreponerte a todos los problemas por lo que has pasado en estos últimos días. Todo pasa y la solución está al alcance de tus manos. Ten paciencia que es solo una etapa. En el amor, tienes el apoyo de la familia y los amigos para pasar este trance tan amargo, así que refúgiate en ellos.

Cáncer

No intentes abarcar más de lo que puedes en el plano profesional. Recuerda que tienes una vida personal a la que también le debes dedicar tiempo. Aprovecha este día para despejarte de los problemas. En el amor, antes de actuar, reflexiona. No puedes seguir cuestionando las decisiones de tu pareja. Lo ideal es que lleguen a un consenso, pero si no lo logran lo mejor es separarse.

Leo

Es un día para relajarte, sentirte bien contigo misma y buscar de darle a tu mente y a tu cuerpo el descanso que se merece después de una semana de arduo trabajo. En el amor, tu actitud positiva ayudará a tu pareja a salir del problema que lo tiene ahogado. Tú eres su apoyo para salir adelante.

Virgo

Necesitas ayudar a tu organismo a mejorar y la única forma de hacerlo es tomando estos días libres para descansar la mente y el cuerpo de todo el estrés. Te vendrá muy bien dormir. En el amor, estás en un buen momento con tu pareja, consolidado y tranquilo, así que aprovechen para disfrutarse uno al otro.

Libra

Aprovecha estos días para dormir y recuperar las energías de esta ardua semana de trabajo que ya pasó. Dedícale tiempo a tu cuerpo y a tu mente que bien se lo merecen. En el amor, la relación marcha muy bien, pero debes buscar una manera de propiciar una conversación que les permita resolver algunas diferencias que si las dejan pasar puede causar inconvenientes a futuro.

Escorpio

Estás muy bien mentalmente y quieres comerte el mundo. Tienes mucha energía, así que aprovecha este día para salir, hacer ejercicios y conectarte con la naturaleza. En el amor, disfruta de la libertad que tienes y no te ilusiones de más con esa persona que solo pasa por tu vida momentáneamente.

Sagitario

Las molestias musculares que tienes es el estrés acumulado por las tensiones en el trabajo. Este día es propicio para descansar y relajarte. En el amor, si un tercero te está ocasionando algún problema en tu relación, es mejor que lo atajes de raíz. Propicia una conversación y aléjalo de una vez por todas de tu vida.

Capricornio

Es un día muy positivo para ti, aprovéchalo al máximo para salir, conectarte con la naturaleza y hacer varias diligencias que por el trabajo no has podido solucionar. En el amor, estas en la mejor época para ampliar tus relaciones sociales. Acepta las invitaciones de tus amistades. Podrías conocer a alguien bien interesante.

Acuario

Este es un día para dedicarlo a tu tranquilidad mental. Así que deja a un lado los problemas del trabajo y aprovecha para organizarte y dedicarle tiempo a tu cuerpo. En el amor, eres una mujer simpática y atractiva, así que acepta todas las invitaciones que puedas con tus amigas que estás en el momento más espectacular para conseguir esa persona que tanto deseas.

Piscis

Dosifica muy bien las energías en este día para que puedas organizar y planificarte para la semana de arduo trabajo que te espera. Todo va a salir muy bien y verás cambios importantes en tu economía. En el amor, inicias una relación de pareja que se perfila con futuro. Aprovechen este momento de ilusión para consolidarse.