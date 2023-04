Para mantener el abdomen plano y trabajar todos los músculos, la plancha es el ejercicio perfecto

En los últimos años el ejercicio de plancha es considerado por los especialistas en deportes y actividades físicas como uno de los más efectivos cuando se quiere quemar la pancita y generar un abdomen plano, además que su constante práctica también entrega importantes beneficios en el trabajo general de los músculos.

El informe denominado Core Exercises: 6 workouts to tighten your absm strengthen your back, and improve balance (Ejercicios para el core: 6 ejemplos para tensar los abdominales, fortalecer la espalda y mejorar el equilibrio), perteneciente a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, cataloga a la plancha como uno de los ejercicios más efectivos para trabajar el abdomen y, al mismo tiempo, otras partes del cuerpo.

Los ejercicios de plancha te ayudarán a eliminar la flacidez de brazos, abdomen y glúteos.

Beneficios la plancha

Con tan solo colocar los codos en el suelo, paralelos el uno del otro, y despegar el cuerpo, apoyando únicamente las puntas de los pies y los antebrazos (o las palmas de las manos), en tan solo tres meses está garantizado poder apreciar importantes cambios en el cuerpo humano, así lo asegura y es una de las premuras más significativa del informe mencionado de la casa de estudio estadounidense citado.

Tal y como explica el estudio, la posición de plancha trabaja los músculos principales en el área que conecta la parte superior e inferior de nuestro cuerpo: los abdominales y los músculos de la espalda, los costados, las caderas y los glúteos. Con este ejercicio, también se pueden entrenar los músculos de la pelvis, incluidos los que actúan como sostén de la vejiga, el útero y los órganos internos. Por este motivo, resulta una elección estupenda para quienes quieren fortalecer el suelo pélvico y evitar futuras disfunciones en la zona.

Edward Phillips, doctor y profesor asistente de medicina física y rehabilitación en la Escuela de Medicina de Harvard, explicó en la revista Health, que “tener un core más fuerte también puede ayudarte a moverte con mayor facilidad y estabilizar tus movimientos. Si puedes mantenerla durante tres segundos, inténtalo durante cuatro. Y si puedes mantenerla durante cuatro, intenta llegar a diez”.