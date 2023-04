Wattpad: 4 recomendados de anti literatura ‘seria’ que se ha tornado en un fenómeno súper ventas

Wattpad, creada en 2006, comenzó siendo una alternativa ante plataformas de fanfiction como FFNET. Ya con noventa millones de seguidores y siendo una app en toda regla, sí, usted puede encontrar locuras como fanfics protagonizados entre Harry Styles y el lector, o también Bruno de ‘Encanto’ usando su ‘encanto’ sexual con el lector, o incluso embarazos masculinos entre parejas gay ficticias que se forman en grupos como BTS, por ejemplo. Pero más allá de estas joyas surrealistas de Internet, autoras aficionadas, sobre todo, comenzaron a atraer a millones de lectoras iguales debido a su visión de la fantasía, el romance y otros géneros que se habían explorado muy poco dentro de las editoriales.

De esta manera, comenzaron a escribir libros y Anna Todd, en Estados Unidos, Ariana Godoy y Mercedes Ron (creadora de la famosa trilogía ‘Culpables’) comenzaron a ser best- sellers y a mostrar a los editores más restrictivos que sí, los jóvenes leen, pero no necesariamente tiene que ser una obra enmarcada dentro de la literatura más academicista y excluyente. Incluso, algunas obras han sido tan exitosas, que han llegado a ser series y películas. Así comenzó por ejemplo, la famosa ‘El Stand de los Besos’, o ‘After: aquí empieza todo’, que fue un éxito de taquilla al recaudar 70 millones de dólares. La plataforma incluso tiene su propio catálogo de series (Wattpad Presents), donde se han producido películas como ‘She’s Dating The Gangster’.

Y, por supuesto, en Colombia y Latinoamérica destacan varias autoras que tendrán presencia en la Filbo 2023. Estas son sus obras más reconocibles que podrá adquirir, o que se podrá hacer firmar y de paso, le mostrarán las visiones de jóvenes escritoras que enganchan a sus lectores desde un ángulo totalmente refrescante.

Lujuria, Eva Muñoz

Colombiana, madre de dos hijos, escritora aficionada que no llegó a imaginar que su trilogía, ‘Pecados Placenteros’ de militares británicos sexies y que luchan contra casi todas las mafias del mundo (la italiana en particular) sería un éxito rotundo en Wattpad y en Latinoamérica. Pero la clave de su éxito radica particularmente en el título de su saga: es una maestra escribiendo escenas sexuales y sí, sus personajes abiertamente lo son, sin tapujos. Esto, combinado con un thriller militar que ha documentado puntillosamente gracias a sí misma y a la ayuda de sus lectoras. Para la Filbo 2023 presenta, este primero de mayo, la segunda parte de su saga y Rachel James, su protagonista, estará metida aún en más enredos pasionales e internacionales.

Contradicciones, Darlis Stefany

Es otra de las escritoras más exitosas de la plataforma. Esta vez, a través de su protagonista, Dakota Monroe, tiene que salvar a su hermana de un enorme aprieto. Así, entra en escena el tropo del hombre atractivo por el que mujer joven o madura puede todavía irse como con ojos vendados a un pozo: distante, misterioso y por supuesto, ridículamente guapo, Jagger Castleraigh hará un equipo con la protagonista, que todo el tiempo estará enfrentada a alguien que la pondrá a dudar de todo.

La revelación, Ariana Godoy

Venezolana, la escritora, actualmente basada en Estados Unidos, se hizo mundialmente conocida por la saga ‘Darks’, pero su obra más conocida ( y que llegó a ser una película) es ‘A través de mi ventana’, que enganchó a tantísimas lectoras con la historia de Ares y Raquel, con el plot twist de que la protagonista no es la ingenua bonachona de siempre, sino que es algo más.

Manteniendo esta línea, Godoy llega con una historia de vampiros, donde hay luchas de clanes y donde Morgan tiene que enfrentarse a un mundo que con colmillos o sin ellos sigue siendo tan cruel como nunca antes y allí, ella tendrá que enfrentarse a Shadow, su eterno enemigo.

Trilogía Corazón, Jasmín Martínez

Una trilogía en la que también se explora el tropo de “chica se enamora de chico malo pero no es tan malo como todos creíamos” y sonaría así de simple a no ser porque esta salvadoreña, residente en Estados Unidos, creó a Isabella White y a Elijah Pride como personajes más allá de los estereotipos en los que pueden caer este tipo de historias y mostrar cómo el privilegio y los prejuicios sobre el otro pueden llevar a vivencias intensas. De esta manera, ‘Corazón de Hielo’, ‘Corazón Oscuro’ y ‘Corazón de Fuego’ consagraron a esta autora como una de las favoritas de Wattpad.

Martínez estará este 23 de abril hablando de su obra y firmando libros en la Filbo 2023.

Wattpad tiene sus propios premios, allí se premia la calidad y popularidad de las historias. Esto se abre por convocatoria. La página también tiene una sección de Historias pagadas, donde los lectores apoyan monetariamente a algunos autores, que los enganchan a través de los primeros capítulos gratis.