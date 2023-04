Horóscopo de hoy: sábado 22 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Te proponen un negocio, pero debes pensarlo muy bien porque no es tan maravilloso como lo pintan. Ve por lo seguro y revisa en esos contratos las letras chiquitas para que no te lleves sorpresas. En el amor, sal de la monotonía, no todo es trabajo. La diversión es salud.

Tauro

Este día será de chicas, de irte con tus amigas a renovar tu imagen. Eso te traerá efectos positivos en tu vida personal. En el amor, aprovecha para poner las cosas claras con tu pareja. No le permitas más escenas de celos y pataletas que no tienen sentido.

Géminis

Hoy es el día que tienes el tiempo y la disposición para deshacerte de las cosas que no te sirven, eso quita espacio y tiempo. Las energías las moverás para bien. En el amor, un familiar muy cercano quiere tener una conversación para arreglar sus diferencias. Permite ese encuentro.

Cáncer

Es tu tiempo libre y puedes aprovechar para reencontrarte con tu familia y amigos y tener una tarde agradable y llena de muchas sonrisas. En el amor, alguien te pedirá que lo ayudes porque está pasando una situación de salud muy difícil. Colabórale.

Leo

Aprovecha este día para estar con la familia, disfrutar del amor y cariño que te profesan, pero sobre todo para descansar. Deja a un lado los problemas. Ya tendrás tiempo para resolver. En el amor, aprovecha este momento para presentarles esa persona especial que promete futuro.

Virgo

Estás de muy buen humor y en esa reunión familiar que tanto esperabas contagiarás alegría y energía positiva a los demás. La salud va muy bien, pero necesitas descanso. En el amor, no esperes que la persona con la que recién estás saliendo ya quiera matrimonio. Todo no puede ser para ya.

Libra

Los cambios que vienen en el plano profesional te pondrán a valer y lloverán proyectos que te harán mejorar considerablemente las finanzas. En el amor, estás muy bien en esta nueva etapa de tu vida y saliendo con esa persona que te agrada. Esto tiene futuro y ambos sienten que pueden terminar en un compromiso.

Escorpio

Se van a generar cambios y trasformaciones en el plano profesional que no esperabas. Vienen muy buenos proyectos y la economía mejorará. En el amor, deja los celos y la relación se estabilizará tal como lo deseas. La familia espera por ti para una gran celebración. Disfruta.

Sagitario

Deja de sentirte decaída y deprimida por lo que sucede a tu alrededor en el plano laboral. Hoy es tu día libre, no pienses en eso, dale descanso al cuerpo y a la mente y verás que fresca encontrarás la solución. En el amor, tienes el apoyo de tu pareja que es lo más importante para salir adelante.

Capricornio

Ya tomaste la decisión de hacerte ese cambio de look que desde hace tiempo tenías en mente. No esperes más que todos se van a sorprender, no sólo por lo físico sino por lo que proyectarás. En el amor, estarás arrasadora y seductora, pero debes tener cuidado con lo que atraes para que escojas la persona que quiera futuro contigo.

Acuario

Este es un día muy favorable para darle descanso a tu cuerpo y tu mente. Inicias un mes lleno de muchos cambios y que requerirán de toda tu energía. En el amor, cuida tu relación de pareja y no dejes que otros se inmiscuyan en las decisiones que deben tomar.

Piscis

Aprovecha este día para ejercitarte, respirar aire fresco, disfrutar de la naturaleza y darle a tu cuerpo y tu mente la distracción y el descanso que se merece. En el amor, trata de resolver esas diferencias que convierten los momentos junto a tu pareja en una pelea constante.