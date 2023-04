Su novio le fue infiel y terminó en el hospital con síndrome de corazón roto

Una chica, de 31 años, literalmente terminó en el hospital con corazón roto, luego de que su novio le fuera infiel.

Se trata de Leslie-Anne Smith, quien se separó de su novio en septiembre de 2022. En esa fecha, ella confirmó lo que sospechaba, pues ya había visto en él, las señales que lo delataban.

La historia de la mujer la publicó el portal New York Post, que contó que ella comenzó a salir con el sujeto en mayo de 2021. Lo conoció en un sitio de citas para cristianos. Por eso, pensó que tenía los mismos valores que ella, cimentados en la honestidad y fidelidad, pero se equivocó.

Basándose en las declaraciones de Leslie a Kennedy News, The Post indicó que la primera vez que Leslie notó algo sospechoso, fue cuando vio un mensaje en el teléfono de él, saludando a alguien con un “Hola, cariño”. Ella contó que cuando le preguntó a quién le escribía así, él le dijo que a su hermana.

Luego, ya no eran mensajes, sino que conseguía ropa interior de mujer y joyas en su casa. Ella lo confrontaba, pero él siempre le aseguraba que eran prendas de sus exs.

Como todo infiel malintencionado, rápidamente se mostró muy amoroso con ella, quizá para agilizar el hecho de conseguir lo que quería. Ella notó que le dijo muy pronto “te amo”. Sin embargo, se lo permitió.

Cada vez, le conseguía más ropa de mujer en su casa, hasta que ella confirmó su infidelidad y se separaron.

Dos fuertes golpes coincidieron

Las mujeres son más propensas a sufrir un ataque al corazón que los hombres | Foto: Referencial

El tío de Leslie, quien era como un padre para ella, murió un mes antes de que se separara de su novio. El dolor de la partida física de su tío, coincidió con el dolor por la infidelidad.

“Mi tío falleció (en agosto), y prácticamente me crió, y luego, al mismo tiempo, mi ex me engañó… Me dejó destrozado. Era una acumulación de estas cosas con las que era difícil lidiar”, refirió.

La tristeza la envió al hospital. “Su pulso y frecuencia cardíaca se dispararon”, dice New York Post.

Una semana después de su hospitalización, y tras varios estudios, los médicos le diagnosticaron síndrome de corazón roto. Ella temía morir.

¿Qué es el síndrome de corazón roto?

Mayo Clinic explicó que el síndrome de corazón roto es una afección cardiaca temporal por “situaciones estresantes o emociones extremas”.

La persona que lo padece siente dolor en el pecho y falta de aire.

“Este síndrome afecta solo a una parte del corazón. Además, interrumpe temporalmente la manera en que el corazón bombea sangre. El resto del corazón sigue funcionando de manera normal. A veces, el corazón se contrae con más fuerza”, dice el referido medio.

Leslie ya está recuperada, pero tiene miedo a amar otra vez.