Disney se prepara para despedir otros 4000 empleados más esta semana

Se acerca una nueva ronda de despidos masivos en The Walt Disney Company pues aún no se logra salir de la crisis que sufre la compañía, como tantas otras en Estados Unidos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la mega empresa se prepara para decir adiós a varios de sus empleados, continuando con las hostiles medidas iniciadas en marzo debido a problemas económicos, gastos y pobres ganancias de activos.

The Hollywood Reporter informó que estos nuevos despidos “incluirán recortes en Disney Entertainment, ESPN, Disney Parks, Experiences and Products y en otros lugares, lo que afectará a los empleados en California, Nueva York, Connecticut y otros lugares”, siendo al menos 4000 los llamados al despido; en marzo ya había sido despachados 7000.

El mencionado medio compartió el comunicado difundido por los copresidentes de Disney Entertainment, Dana Walden y Alan Bergman:

“Como se compartió anteriormente, la reestructuración en varios negocios continuará durante los próximos meses, y anticipamos que habrá más impactos antes del verano. Cada equipo se encuentra en un lugar diferente en este proceso, y sus líderes compartirán más contexto para su grupo pronto”, dice el comunicado.

Los ejecutivos mencionan que se trata de una etapa muy complicada, pero que estas medidas son necesarias para recuperar la estabilidad del conglomerado: “Estas son decisiones difíciles y no las tomamos a la ligera, pero cada decisión se ha tomado con mucha reflexión y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que este proceso se lleve a cabo con respeto y compasión. Los equipos de liderazgo sénior han estado trabajando diligentemente para definir nuestra futura organización, y nuestra mayor prioridad ha sido hacerlo bien, en lugar de hacerlo rápido. Reconocemos que ha sido un periodo de incertidumbre y agradecemos a todos vuestra comprensión y paciencia”.

Además añadieron que “este es un momento de transición para Disney, y estos cambios afectan a todos, ya sea que su rol se vea afectado o no. Estamos comprometidos a apoyarlo durante este período y lo alentamos a que se comunique con su líder o socio de recursos humanos si tiene alguna pregunta o si necesita orientación, según sea necesario”, finalizo la comunicación.