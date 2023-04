Joven se opera el trasero 10 veces para tenerlo más grande que Kim Kardashian: casi no puede caminar

Jennifer Pamplona, una mujer de 30 años de edad, y originaria de Brasil, es una adicta a las cirugías plásticas. Afirmó que ha tenido cirugías estéticas a lo largo de casi 13 años con tal de “ser la mujer con más curvas del mundo”. Sin embargo, una de las últimas intervenciones le trajo problemas de salud, tan graves que casi no podía caminar.

Gastó una fortuna para tener la figura de Kim Kardashian

La antigua modelo de Versace, quien actualmente vive en Dubai, tuvo más de 10 rellenos de glúteos que le dieron grandes problemas, pues se le dificulta caminar con normalidad. En una entrevista con el medio británico The Sun, Pamplona aseguro: “En serio no sé cómo estoy viva. Me puse en situaciones peligrosas más de 30 veces y casi muero por diferentes cosas”.

No obstante, esa no fue la única cirugía de la brasileña, años atrás se extrajo cuatro costillas, rinoplastia, liposucción y se operó tres veces los senos. Ella quería “tener un trasero más grande que el de Kim Kardashian”, reveló la modelo, quien también dijo que su vida es “un infierno”.

Ahora sufre problemas de circulación sanguínea y tomará analgésicos durante toda su vida

Los problemas de circulación sanguínea fueron causados por la operación en sus glúteos, por lo que ahora sufre de dolores de pierna, y al consultar diferentes especialistas, la joven afirmó que tendrá que tomar analgésicos durante toda su vida.

También reveló que su adicción a las cirugías estéticas se debió al acoso que sufría en el colegio, cuando era más pequeña y tenía un físico de apariencia esbelta.

“Las horribles palabras me dieron ganas de desaparecer, quería morir. Me llamaban ‘palillo’ y todo tipo de nombres terribles porque era alta y delgada en comparación con las típicas brasileñas con curvas. Mi primer novio dijo que tenía ‘una cara hermosa’ pero mi cuerpo era ‘meh’, lo que me hizo enojar mucho y quería cambiar todo”, reveló la modelo.