Juez federal en Brasil ordena suspensión temporal de Telegram

Este pasado miércoles, un juez federal de Brasil ordenó la suspensión temporal de la aplicación de mensajes Telegram, puesto que, al parecer, la plataforma no entregó toda la información que la Policía Federal le había solicitado sobre grupos de chat neonazis, en una campaña que impulsa el mencionado país contra un repunte en violencia escolar.

El juez también aumento la multa diaria por incumplimiento a 1 millón de reales (aproximadamente 200.000 dólares), respecto a los 100.000 reales previos, según la sentencia, la cual fue proporcionada por la oficina de prensa del Ministerio de Justicia.

El fallo de un tribunal federal del estado de Espírito Santo señala que “los hechos mostrados por las autoridades policiales muestran un claro propósito de Telegram de no cooperar con la investigación”. Junto con esto, la Policía Federal de Brasil confirmó en un comunicado que la medida de bloquear Telegram ya está en marcha.

Según el The Associated Press, la oficina de prensa de Telegram no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado por el medio en busca de comentarios sobre si estaba al tanto del fallo, y sobre sus comunicaciones con la Policía Federal.

Brasil se encuentra en campaña contra la violencia escolar

Este acontecimiento se produce mientras el país lidia con una oleada de ataques escolares, incluido el de noviembre pasado en el que un hombre con una insignia de esvástica en su chaleco mató a balazos a cuatro personas y causó heridas a otras 12 en la pequeña localidad de Aracruz, en el estado de Espírito Santo.

En tan sólo la mitad de estos últimos 12 meses, el país amazónico ha registrado más de una veintena de ataques o episodios violentos en escuelas desde el 2000. El pasado 5 de abril, cuatro niños fueron asesinados en una guardería.

El gobierno brasileño se ha esforzado por erradicar la violencia escolar centrándose especialmente en la supuesta influencia negativa de las redes sociales.