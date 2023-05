¡Mucho cuidado! Por esta razón no debes arrancarte las canas de raíz

Aunque muchas personas creen que las canas aparecen debido al envejecimiento avanzado, este proceso no es la única razón, pues existen factores biológicos e incluso el estrés también puede contribuir a su aparición. Sin embargo, la incógnita de ‘¿qué pasa si me quito las canas desde la raíz?’ está rodeada de muchos mitos, pero hoy venimos a hablarte de porque no debes hacer esto.

Los melanocitos son responsables de producir el color del cabello, y se trasladan al folículo piloso durante el desarrollo fetal. La combinación de diferentes proporciones de pigmentos producidos por estas células es lo que da lugar a los diversos colores y tonalidades de cabello existentes. Ante la disminución de la producción de pigmento en el cuerpo es que se da la aparición de las canas.

A menudo, las personas buscan maneras de evitar o disimular las canas, bien sea con el uso de tintes o remedios caseros, pero también se ha mencionado que arrancarlas del cabello puede estimular su crecimiento. Este mito ha sido desmentido por expertos en dermatología, como la doctora Lidia Trasobares, jefa del departamento de Dermatología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Madrid. Sin embargo, se ha confirmado que quitar las canas de raíz si puede causar algún tipo de daño.

Según la doctora Lidia Trasobares, arrancar una cana no tiene efecto en la aparición de nuevas canas, pero, arrancar repetidamente el mismo cabello puede llevar a cabo una desaparición permanente. Por lo tanto, no debes arrancar las canas desde la raíz, pues podrías dañar el folículo y perderlo para siempre, lo que, dependiendo de cuantos cabellos arranques, podrías quedar con parches calvos.

Ante esto, la doctora Lidia Trasobares enfatiza que la depilación constante también puede llevar a la pérdida permanente del cabello o el vello en general.

Por lo tanto, como recomendación final, lo mejor es no arrancar las canas, sino cortarlas o, si se desea, teñirlas utilizando tintes, barros suaves o remedios caseros que no dañen el cabello. En el caso de que la cantidad de canas sea pequeña, se puede optar por utilizar un tinte que tenga un tono similar al del cabello, y así evitar dañar el cuero cabelludo y perder folículos.