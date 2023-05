Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 1 al domingo 7 de mayo de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Mundo

Hay un proyecto que desde hace tiempo está como detenido, pero todo empieza a fluir y es porque tu tendrás las estrategias para hacerlo arrancar. Esta semana tendrás algunos tropiezos en el camino para lograr que el equipo de trabajo se fusione. Tu tienes el liderazgo para lograr que todos trabajen por un solo fin, incrementar las finanzas. Los próximos días gozarás de un magnetismo especial que atraerá la atención de la gente, así que conseguirás el amor muy fácilmente.

Tauro

La Rueda de la Fortuna

Los cambios están a la orden del día en tu vida personal y profesional y debes aceptarlos sin temor alguno. Al principio será muy difícil adaptarse, pero poco a poco te darás cuenta que valió la pena. Cuando tomas la decisión de la convivencia en pareja sabes muy bien que no todo es amor y pasión, que hay diferencias que a veces se vuelven irreconciliables. No permitas que eso dañe la relación, busca el mejor momento y sanen heridas.

Géminis

La justicia

Hay una situación personal que sabes muy bien que no actuaste de buena fe y que tienes que enmendar en el corto plazo. Los rencores no llevan a nada y lo mejor es pasar la página del pasado y seguir adelante, pero con la plena convicción que buscaste el momento oportuno para resolver y asumir el error. Tienes algunos altibajos emocionales que no te dejan fluir y disfrutar con tu pareja. No te compliques, deja los problemas a un lado y dale rienda suelta a la imaginación.

Cáncer

El Mago

Será una semana de mucho trabajo porque nuevos proyectos llegan a tus manos. Tienes una reunión para lograr que unos inversionistas pongan toda su confianza en ti. Lo vas a lograr, así que saca todo tu carisma e inteligencia y piensa positivo. Si ya te superaste emocionalmente y sacaste a esa persona de tu vida, entonces no le permitas seguir rondándote. Le haces daño a tu corazón que le ha costado mucho sanar.

Leo

El Hierofante

Estás pasando por un momento de inconformidad en el plano profesional que no te deja avanzar. Necesitas con urgencia meditar sobre esta situación y buscar salidas porque estás estancada y eso no es buen augurio para todo lo que quieres hacer para el futuro. Tienes a alguien detrás de ti, tratando de conquistarte y tu nada que lo aceptas. Muy en le fondo sabes que te gusta, pero tienes miedo. Ábrete a esa nueva oportunidad que te da la vida y disfruta del amor porque tu lo mereces.

Virgo

El Juicio

Estás en una encrucijada para tomar una decisión que puede significar avanzar en lo profesional o quedarte estancada en el lugar donde estás. Nadie más te puede ayudar en ese paso que estás a punto de dar si no tu misma. Tu intuición e intelecto son las armas poderosas para reflexionar. Encontrarás nuevos círculos, si pruebas nuevos pasatiempos y te arriesgas a tener una vida más social. Solo ahí llegará una nueva pareja.

Libra

El Diablo

Estás comprometida con tu trabajo, pero hay algo que sientes que falta y que te hace tomar la determinación de cerrar este capítulo profesional y abrir otro. Pues es el momento de hacer ese cambio. Eres inteligente, decidida, arriesgada, así que no permitas que te detengan y avanza con pie firme. Si esa persona se alejó de ti, no se pierde nada. Prepárate para lo que viene en el futuro y piensa que te mereces alguien que te valore y que le ponga una sonrisa a tu rostro.

Escorpio

La Luna

Tienes las emociones a flor de piel porque no sabes cómo enfrentar una situación que te tiene atrapada. Pero tienes que salir, tienes que actuar, tomar acciones porque quedarte solo pensando no trae soluciones. Así que agarra el toro por los cachos y resuelve pronto todo lo que está estancado. Esa amistad se convirtió en un sentimiento más fuerte, puedes darte la oportunidad con toda la confianza porque ya se conocen. Pasión desenfrenada es lo que les espera a los dos y será maravilloso.

Sagitario

El Carro

Hay alguien dentro de tu vida profesional que hace todo para ponerte obstáculos y evitar que brilles como lo has hecho hasta ahora. No permitas que nadie te robe tu actitud positiva, tu estrella y sobre todo tu fuerza para echar adelante en cada una de las metas que te has trazado. La comunicación es lo más importante en una relación y no lo estás logrando con esta persona. Si no funciona, lo mejor es tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde.

Capricornio

El Colgado

No te resistas a ponerle pausa a tu vida profesional porque el estrés está generando en ti un problema de salud que puede a largo plazo traer consecuencias. Es hora de darle prioridad a tu vida personal, dedicarte más a ti y solucionar situaciones que te generan preocupación. No te desespere porque no ha llegado el amor a tu vida. No te vas a quedar sola, hay alguien que está dispuesto a estar contigo el resto de la vida.

Acuario

La Templanza

Evita caer en situaciones que te lleven a los extremos y, además, a tomar decisiones que pueden ser muy negativa para tus avances. Toma con calma las cosas y ármate de paciencia y tolerancia para que quites del camino los obstáculos que no te dejan seguir adelante. Tu corazón vibrará de forma especial y atraerá la pasión con un nuevo romance que durará en el tiempo. Prepárate porque un compromiso está en tu camino, algo que pensaste que no ocurriría

Piscis

La Fuerza

Tienes retrasos en los emprendimientos que desde hace tiempo estás llevando adelante. Es solo una etapa que vas a superar con mayor esfuerzo y dedicación. Además, permitiendo que tu familia y tu pareja te apoyen para que los negocios fluyan. Sé más agradecida con lo que tienes y renueva tu relación saliendo de la rutina. Ponte seductora, derrocha pasión, pero sobre todo disfruta del amor.