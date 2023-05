Con diamante de 1 millón de dólares: Doja Cat, Lil Nas X y Jared Leto ¿Se convirtieron en gato?

La MET Gala no solo es escenario de glamurosos atuendos, también lo es de los looks más excéntricos de la noche, es así, que diferentes estrellas, entre ellas, Lady Gaga y Rihanna, nos han dado algunos de los conjuntos más icónicos y atrevidos de la historia del este emblemático evento benéfico.

Pero al parecer, Jared Leto, Lil Nas X y Doja Cat, están dispuestos a robarse la mirada y la corona de aquellos que han utilizado algunos de los looks más extravagantes, y es que fueron ellos mismos, quienes fueron demasiado lejos, y apostaron por honrar otro de los lados de Karl Lagerfeld fuera del diseño, más bien su fiel compañera, su gata Choupette.

Recordemos que Choupete es considerada como la gata más rica del mundo y es la heredera de la fortuna del Káiser de la moda, quien falleciera el 19 de febrero de 2019. Karl Lagerfeld se quedó con ella luego de que un modelo se la encargara porque no podía cuidar de ella. Su amor fue tanto que ya no pudieron separarse y el diseñador la terminó llenando de lujos.

La mascota del alemán nació un 15 de agosto de 2011, una leonina igual que Coco Chanel, su nombre se atribuye a un apodo que se le da a las mujeres lindas en París y el propio Lagerfeld describía sus ojos como unos zafiros estrella. Pese a recibir una invitación para asistir a la alfombra de la MET Gala, pero decidió admirarlo desde su hogar y envió un mensaje agradeciendo a todos aquellos que están honrando a su amo.

¿Llevaron la extravagancia a un nuevo nivel? Doja Cat, Lil Nas X y Jared Leto homenajean a la mascota de Karl Lagerfeld

Doja Cat

Doja Cat se ha caracterizado por sus looks extravagantes, esto lo afianzó durante la semana de la moda en París cuando apareció con un look ‘infernal’ de Schiaparelli que contenía un total de 30 mil cristales Swarovski alrededor de su cuerpo. Si bien no replicó la misma estrategia, si demostró por qué es se está convirtiendo en todo un ícono.

Con un vestido plateado, corte sirena con falda de plumas Óscar de la Renta, todo parecía normal, hasta que subías la mirada y te encontrabas con un prostético en su rostro que le daba esas curvas en forma de gato con una capucha con orejitas, a su vez, complementó con un diamante en su frente con valor de un millón de dólares.

Jared Leto

Sin duda, Jared Leto, es uno de los hombres que ha sabido como causar polémica y robarse las miradas en la MET Gala, esta vez, lo hizo de una forma tan obvia que terminó desatando críticas, esto tras aparecer con una gran botarga de gato que hizo alusión a la entrañable Choupette.

Lil Nas X

El rapero se llevó la noche de la gala, con un increíble look compuesto de body painting en color plata con algunos destellos, una máscara en forma de gato que contenía algunas perlas icónicas de la casa Chanel y pedrería.