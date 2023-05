Horóscopo de hoy: martes 2 de mayo para cada signo del zodiaco

Aries

El dinero fluye, pero, así como entra lo gastas. Modera tus finanzas porque los negocios tienen altibajos que pueden darte un duro golpe en la economía. Deja de depender de los demás para hacer el trabajo que te corresponde. Ponle más esfuerzo porque puedes perder oportunidades valiosas En el amor, te hacen una invitación donde la pasarás muy bien y conocerás alguien interesante. Aprovecha.

Tauro

Tus iniciativas en el trabajo traerán recompensas, pero también mucha envidia porque tus jefes te miran con buenos ojos y con posibilidades de un ascenso. No hagas caso a las habladurías, eso existe en todos lados. Tu sigue enfocada en lo que debes hacer. En el amor, hay un familiar que quiere meterse en tu relación de pareja. Dale un parado a eso de la manera más respetuosa y sutil que puedas.

Géminis

Mucha discreción con las estrategias que estás armando para lograr los objetivos que se trazó la empresa. Hay gente detrás de ti queriendo pegarse a un trabajo sin hacer nada. Vas a brillar porque te estás esforzando mucho para lograr las metas. En el amor, disfruta de esa invitación que te hará esa persona especial que está en plan de conquista. No te niegues a esta nueva oportunidad, dale el chance y verás que te llevas una sorpresa.

Cáncer

Estás en un momento favorable en el plano laboral porque los negocios están avanzando al ritmo que tú esperabas. Tu economía va a mejorar, así que proponte ahorrar. Tienes un compromiso familiar que cumplir, no olvides que algo de tus ingresos debe ser para eso. En el amor, las cosas con tu pareja están mejorando, pero recuerda siempre que la comunicación es primordial.

Leo

Mucha prudencia con tu economía porque estás haciendo inversiones que no te darán dividendos a corto plazo. Eso será muy lento, así que ármate de paciencia. No te desesperes porque ves en algún momento que no avanzas, son etapas que van a pasar. En el amor, tú tienes que aclarar tus diferencias con tu pareja lo más pronto posible para evitar una ruptura. No permitas que la familia se meta en ese problema si estás dispuesta a salvar la relación

Virgo

Tienes muchas ideas que debes poner en orden para poder armar ese proyecto personal que tanto deseas. Tendrás el apoyo económico de tu familia para salir adelante. No descuides tu trabajo formal porque ese es el que te provee lo que necesitas para lo que estás armando. En el amor, hay un amigo que quiere ayudarte, así que aprovecha esa oportunidad porque dos cabezas piensan mejor que una.

Libra

Un dinero que no esperabas te va a llegar, así que inviértelo en algo que valga la pena y que sea para tu futuro. Te viene una propuesta laboral que no vas a poder rechazar. Cuidado con la envidia, tú tienes lo que necesitas y no hay nada que deba perturbarte. En el amor, estás en plan de conquista y te sientes seductora y arrasadora, así que no bajes la guardia que pronto esa persona especial estará a tu lado.

Escorpio

Tu intuición te dice que debes hacer algunos cambios en los negocios para ajustar algunas tuercas, pues procede para que no se te escapen de las manos. Tu asume tu liderazgo y delega para que otros proyectos lleguen a tus manos. En el amor, no permitas que terceros dañen la bonita relación que tienes con tu pareja. No creas ni en chismes ni en cuentos de camino.

Sagitario

Deja el agobio y las tensiones que tienes en el trabajo. La mejor forma de que las cosas salgan bien es organizándote y tú tienes la inteligencia y el temple para hacerlo. No abandones los estudios, que ya estás en la recta final para lograr los objetivos. En el amor, tienes una vida social activa pero no entiendes porque no consigues a alguien. Revísate y reflexiona para que salgas del pasado.

Capricornio

El universo te da la oportunidad de un cambio que te hará subir como la espuma en el plano profesional. Aprovecha las buenas relaciones para crecer y aprender cada vez más. Un viaje te proponen para supervisar un proyecto, te vendrá muy bien. En el amor, tu pareja comprende tu trabajo, pero quiere tiempo contigo y es hora que pares para que te dediques a él.

Acuario

En una reunión que tendrás con tus superiores te van a promocionar para un nuevo cargo. Era el momento que esperabas en lo profesional, así que disfruta porque te lo mereces. En el amor, tu pareja te tiene una sorpresa que te alegrará e ilusionará más de lo que ya estás. No permitas que nada ni nadie dañe tu felicidad. Sigue adelante.

Piscis

El ambiente en el trabajo está cargado. Donde hay problemas no te metas, tu sigue en lo que te debes concentrar en el proyecto que te asignaron para que las cosas salgan bien. Si te enfocas, resolverás algunos problemas financieros que te angustian. En el amor, estás en un momento de reflexión y en el que quieres estar sola. Si es así, adelante porque es una etapa que pronto pasará.