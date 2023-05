¿Qué hay de nuevo, viejo?: Planean hacer live-action de Bugs Bunny

Uno de los personajes más emblemáticos y trascendentales de la animación sin duda es Bugs Bunny. Ahora, a través de su página web oficial, el director Robert Rugan anuncia que Warner Bros. lo ha contratado para dirigir una nueva película junto al famoso personaje, esta vez en formato live-action.

De esta, Warner Bros. regresa a la figura del famoso conejo astuto para dar forma a un nuevo y ambicioso proyecto que ya está dando de qué hablar en las redes sociales.

Aunque Warner no ha anunciado la cinta de manera formal, el cineasta tiene experiencia en The Curse of Bridge Hollow y Alice’s Misadventures in Wonderland, por lo que será interesante observar su acercamiento a una de las leyendas más grandes del entretenimiento.

Esta no sería la primera vez que Bugs Bunny aparezca en la gran pantalla pues ya lo hizo en numerosas veces. La primera fue en 1940, en la película animada A Wild Hare, producida por la compañía Warner Bros. y dirigida por Tex Avery y animada por Bob Clampett.

El personaje fue creado por un equipo de animadores que incluía a Tex Avery, Bob Clampett y Chuck Jones, entre otros, quienes tomaron elementos de personajes anteriores de Warner Bros. y los combinaron para crear al icónico conejo. La voz original de Bugs Bunny fue proporcionada por el actor de voz Mel Blanc.

También ha hecho películas live-action, como la muy recordad Space Jam, estrenada en 1996, que cuenta la historia de cómo los personajes de Looney Tunes, liderados por Bugs Bunny, deben unir fuerzas con el famoso jugador de baloncesto Michael Jordan para enfrentarse a un equipo de extraterrestres que amenaza con esclavizarlos en su planeta natal.

Space Jam regresó para 2021, pero esta vez con la estrella de baloncesto LeBron James, quien es arrastrado a un mundo virtual por una inteligencia artificial malvada que quiere utilizar su imagen para fines comerciales.