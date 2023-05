Madre pide a su hijo que le abra cuenta en OnlyFans para “fotos de sus muebles”

Inocentemente, una madre le pidió a su hijo que le abriera una cuenta en OnlyFans para “subir fotos de sus muebles”. La mujer había escuchado que allí se gana mucho dinero, por lo que no dudó en pedirle ayuda a su hijo para abrir una, aunque al parecer, realmente no sabía qué era lo que tenía que hacer para obtener ganancias en esta plataforma.

La señora se mostró impresionada por todo el dinero que podía ganar, pensaba que se podía subir cualquier tipo de fotos, pero cuando su hijo le explicó de qué se trataba, quedó sorprendida y no podía contener la risa.

“Hijo, qué hay que hacer para tener Onlyfans?”, comenzó la señora, preguntándole por chat de Whatsapp.

“¿Cómo?”, le preguntó él extrañado. Ella le dice: “¿Y qué es eso? La gente gana mucho dinero, una plataforma, o no sé”.

“Mamá me lo estás preguntando enserio o es una broma”, le expresó él.

“Yo puedo hacer eso. Voy a ver cómo se abre. Dicen que es para subir fotos. Yo puedo subir fotos de mis muebles”, manifestó la señora. Es allí cuando el joven se da cuenta que su madre no sabe qué es OnlyFans y le explicó: “Mamá, es para subir porno y fotos desnuda por las que la gente paga”.

Cuando la mujer se da cuenta en qué consiste la plataforma, no aguanta la risa. “Pues, entonces no me lo hago, no?”.

Su hijo le dice: “Imagínate mi cara cuando me has dicho que te gestione el Onlyfans”.

Miles de likes

El joven publicó la conversación con su madre en su cuenta @zpjta de TikTok, donde supera las 290 mil reproducciones y los 37 mil likes.

En los comentarios, la comunidad tiktoker responde con risas y emojis de carcajadas al ver la inocencia de la madre.

“Fotos de mis muebles jajaja”, “¡la risa e inocencia de tu madre me ha dado la vida! gracias”, “entonces no me lo abro, dice jajajaja”, “cómo se le cambia el tono en el audio cuando lee de verdad lo que es y se ríe jajaja, que linda”, “es que en su origen la app si fue con el fin de generar toda clase de contenido pero pues no se usa con ese fin jajaja”, fueron comentarios.