Horóscopo de hoy: sábado 6 de mayo para cada signo del zodiaco

Aries

Ya por fin lograste el trabajo que querías y vas camino a crecer profesionalmente y a mejorar tu economía. Aprovecha para ahorrar en función de ese bien inmueble que quieres adquirir. También piensa en ayudar a tu familia porque en estos momentos lo necesitan. En el amor, retoma tu vida social, busca a tus amistades que tienes abandonada y disfruta de la vida.

Tauro

En el plano laboral, estás dejando acumular mucho trabajo y es necesario que arranques varios negocios ya porque si no tu economía no va a fluir como lo esperas. Concéntrate y esfuérzate para que todo salga como lo tienes pensado. En el amor, alguien del trabajo quiere conquistarte, pero tú no dejas porque no quieres mezclar lo personal con lo laboral. No dejes que eso te impida conocer a alguien especial.

Géminis

Tienes que ser prudente al acercarte a tus superiores y plantearles las fallas que hay con los proyectos. Tienes que poner los puntos claros para poder solucionar. En el amor, tu relación se consolida cada vez más, hay confianza y respeto. Ambos se complementan y hasta quieren hablar de compromiso.

Cáncer

No dejes que los problemas en el trabajo te afecten en tu vida personal. Ten paciencia que los negocios van a crecer en su debido momento. En el amor, sal de la rutina y busca a las amigas para conversar y desahogarte. Eso te ayudará a desestresarte.

Leo

Deja que los chismes en el trabajo te pasen, por un lado. No los tomes en cuenta, tu sigue adelante con las estrategias y las metas que te trazaste. A veces esas cosas hacen que uno se cargue de malas energías. Sacúdete de lo malo. En el amor, tú y tu pareja deben darse un tiempo para reflexionar y poner en la balanza lo que quieren para el futuro.

Virgo

Iniciaste una semana con muchas complicaciones en el plano laboral, pero poco a poco has podido resolver todos los obstáculos que se te presentaron. Tienes que ser firme en las decisiones que tomes porque si no las cosas no van a avanzar. Cambia de actitud. En el amor, alguien desea acercarte a ti y tú no lo dejas. Date la oportunidad y deja el pasado atrás.

Libra

Estas ansiosa y nerviosa y eso trae consecuencias en tu rendimiento laboral. Cuidado con eso. Ten calma y paciencia y dale prioridad a lo que debes resolver porque tu salud se puede ver comprometida. La familia está muy preocupada por ti, cálmalos y diles que estarás bien. En el amor, escápate un rato con tu pareja y hagan algo distinto para avivar la llama de la pasión.

Escorpio

Te entrará un dinero que esperabas y al que debes darle el mejor uso. Piensa en la posibilidad de un emprendimiento que te permita independizarte en el plano profesional. En el amor, toma decisiones, pero con tu pareja para que sea por el futuro de ambos.

Sagitario

Hay algo que tienes que reflexionar y es que no todo el mundo sigue el ritmo que llevas en el trabajo. Debes tener calma y cordura, los negocios van a salir en su momento, pero acelerarte es estresarte y eso no es bueno para la salud. En el amor, tu pareja te exige que le dediques tiempo y no sabes qué hacer, así que busca la forma de resolver.

Capricornio

Te van a ofrecer un cargo mayor y con ello una mejora económica que será muy considerable. Aprovecha este momento para proponer ideas y plantearte nuevos proyectos. En el amor, tienes que buscar la manera de que tu familia conozca a tu pareja. Ya no puedes retrasar ese momento porque estás a punto de compromiso, además están muy enamorados y todos merecen saber el motivo de tu felicidad.

Acuario

Eres muy dedicada y te esfuerzas porque las cosas salgan bien, pero eso te hace estresarte y cambiar el carácter lo que daña el ambiente laboral. Tranquilidad y paciencia para que las cosas salgan bien. En el amor, cambia tu estado de ánimo cuando estés con tu pareja porque tus depresiones lo hacen alejarse.

Piscis

Si no estás bien en este trabajo, es hora de buscar nuevas oportunidades. Van a llegar esas propuestas que mereces y donde te van a valorar. Actitud positiva para que le pidas al universo y te conceda porque tú te lo mereces. En el amor, aclara los malos entendidos que tienes con esa persona especial para que la relación fluya.