Realizar una hora de ejercicio tres veces por semana es una gran arma contra la adicción al alcohol y drogas

Distintas recomendaciones de especialistas aseguran e insisten en que cada ser humano debe realizar de manera prolongada y continua cualquier tipo de actividad física, ya que es una de las armas principales para que el cuerpo y la mente se mantengan fortalecidos y sanos.

Una reciente investigación desarrollada en conjunto por la Universidad de Quebec en Trois-Rivières y la Universidad de Montreal, en Canadá, asegura que con tan solo realizar una hora de ejercicios durante tres veces por cada semana, ayuda a las personas que luchan contra algunas adicciones relacionadas con el alcohol o drogas.

Ejercicios físicos contra las adicciones

El estudio canadiense contó con el análisis de 43 estudios, determinándose un vínculo entre la actividad física y la reducción del consumo de sustancias entre las personas en tratamiento por abuso de licor y estupefacientes.

Florence Piché, autora principal de la investigación, explicó en Healt: “La idea de la revisión del estudio se me ocurrió cuando trabajaba como kinesióloga en una casa de terapia para personas con trastornos por uso de sustancias, y me di cuenta de que la salud física no se consideraba en absoluto en estos tratamientos, aunque la necesidad era enorme. Podemos asumir que los mecanismos son múltiples y multifactoriales”.

La mayoría de los estudios se centró en el beneficio potencial de la actividad “moderadamente intensa”, realizada durante aproximadamente una hora, tres veces a la semana en el transcurso de aproximadamente tres meses. Los resultados incluyeron poco más de 3.100 participantes y observaron la relación entre el ejercicio y el riesgo de usar heroína, opioides, cocaína y crack, metadona, marihuana, alcohol o metanfetaminas. Ninguno involucró fumar cigarrillos.

Participar en la actividad física aumenta los objetivos de las personas para estar saludables, puede generar una sensación de tipo “eufórico” y proporciona cierta estructura a la vida cotidiana. La conclusión general fue que el ejercicio parece tener un efecto protector significativo cuando se trata de reducir el uso de sustancias entre los pacientes que luchan contra estos trastornos.