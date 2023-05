Por primera vez en la historia realizan una neurocirugía fetal

Un hecho verdaderamente sorprendente y que seguramente será un antes y después en la medicina mundial se generó el pasado 15 de marzo en los Estados Unidos, conociéndose recién casi dos meses después los increíbles resultados.

Una ecografía de siete meses y medio de embarazo, encontró una importante anomalía en el feto de Kenyatta Coleman, de Louisiana, que hizo que un numeroso equipo de especialistas desarrollara la primera neurocirugía fetal de la historia.

Embarazo.

Inédita intervención

El bebe en gestación reflejó en el estudio un aneurisma de la vena de Galeno, una extraña anormalidad de los vasos sanguíneos dentro del cerebro que genera que muchos bebés con esta afección desarrollen insuficiencia cardíaca o daño cerebral, lo que muchas veces les genera la muerte.

El corazón de la beba llamada Denver estaba luchando y la malformación se estaba volviendo peligrosamente grande. El doctor Darren Orbach, experto en Radiología Neurointervencionista, explicó que “la enfermedad tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 40%. Cerca de la mitad de los bebés que sobreviven también sufren de graves problemas neurológicos y mentales”.

Al momento del procedimiento en el útero el feto tenía 34 semanas y dos días de edad gestacional y gracias a los sorprendentes resultados la beba nació sana dos días después, no mostró signos de complicaciones y actualmente no está medicada y tampoco indicación de otra cirugía.

El detalle de la intervención se publicó en la revista científica Stroke in the United States, en el que se resaltó a los médicos colaboradores del Hospital Pediátrico de Boston y del Hospital Brigham and Women’s por su intervención en la realización de la cirugía cerebrovascular.

“La mejor parte fue cuando nació, verla que estaba bien en la Unidad de Cuidados Intensivos hizo que todos nos mirásemos y nos pellizcábamos para creerlo. No estábamos seguros de cuándo estaba bien celebrar porque simplemente no se ve eso con estos bebés. Así que ese fue realmente el momento en que supimos que todo iba a ser genial”, indicó el doctor Orbach.