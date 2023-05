Revelan que Netflix intentó usar IA para simular la voz de un actor sin pagar

La inteligencia artificial sigue siendo fuente de polémica y es que ahora además es uno de los puntos que están incluidos en los cambios a los que el Sindicato de Escritores de América desea llegar con el paro que se está dando. Muchos sectores miran con preocupación la posibilidad de que la IA reemplace talento humano real y una noticia ha revelado un dato que vuelve esto más una realidad.

En un artículo de The New York Times, mencionado por Discussing Film, se reveló que la compañía Netflix intentó, a través de un contrato, recibir el uso gratuito de una simulación de la voz de un actor “por todas las tecnologías y procesos ahora conocidos o desarrollados en el futuro, en todo el universo y a perpetuidad”.

En dicho reporte, se menciona que Netflix dijo que el lenguaje había estado vigente durante varios años y que esto le permitía a la compañía hacer que la voz de un actor sonara más como la voz de otro en caso de un cambio de reparto, ya sea que no lo necesite por alguna razón o que se dé entre temporadas de una producción animada.

Algo que especifican las uniones de actores es que ninguna de las disposiciones de sus contratos los protegen si se da el caso de que alguna productora decida usar simulaciones. Además, al no estar contemplado, tampoco se habla sobre una compensación monetaria para ellos. SAG-AFTRA, la unión de actores a la que se hace referencia, se ha unido a la WGA en solidaridad a su lucha, y porque también pueden ser sujetos de cambios de los cuales se aprovechan los estudios que intentan reclamar el derecho de sus voces para nuevas interpretaciones.

Esta no es la primera vez que Netflix está en el centro de la polémica por usar o intentar usar inteligencia artificial para crear contenido, ya que recibió muchos comentarios negativos cuando se reveló que la usó en el cortometraje animado The Dog and The Boy para generar los fondos de las escenas. En ese entonces la cuenta japonesa de la compañía publicó un tuit diciendo que se usaron generadores de imágenes de IA “para ayudar a la industria de la animación debido a una escasez de mano de obra”.

Hervé Dupont, director general de Fortiche, estudio de animación que trabaja en la adaptación de League of Legends titulada Arcane, declaró que la inteligencia artificial aún no es capaz de tomar decisiones sobre las emociones y la sensibilidad como lo hacen los humanos al hacer películas (vía Zawya).

“No estoy realmente preocupado porque creo que Arcane no se puede reproducir con IA. Y es que hay algunas personas con sensibilidad que eligen dónde poner la cámara, qué historia quieres contar y de qué emociones quieres hablar. No estoy seguro de que la IA pueda tomar estas decisiones todavía”, dijo.