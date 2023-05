Un Viernes de Locos tendrá secuela con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

Es toda una realidad. La secuela de Un Viernes de Locos está ya en proceso, con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis nuevamente al frente de la cinta.

La cinta del 2003, dirigida por Mark Waters a partir de un guión de Heather Hach y Leslie Dixon, causó total sensación en su momento y se ha vuelto prácticamente una película de culto, años después de haberse estrenado.

Ahora, The Hollywood Reporter confirmó que una secuela de ‘Freaky Friday’ está oficialmente en desarrollo en Walt Disney Pictures (via Comic Book). Según la información, Lohan y Lee Curtis repetirán sus roles de madre e hija, y la película contará con un guión escrito por Elyse Hollander.

A principios de año, la misma Lee Curtis confirmó la película durante los Premios del Sindicato de Productores: “Va a suceder. Sin decir que hay algo oficialmente sucediendo, te estoy mirando en este momento y digo: ‘Por supuesto que va a suceder’. Va a suceder”, dijo la actriz de 64 años.

Un Viernes de Locos de 2003, que también es un remake del clásico de Disney de 1976, ha sido disfrutado por personas de todas las edades desde su lanzamiento hace casi dos décadas y sigue siendo relevante y entretenida en la actualidad. La cinta aborda temas importantes como el amor, la familia, la amistad y la importancia de la comunicación y el entendimiento entre padres e hijos. Además, cuenta con una alucinante banda sonora de pop rock con canciones de artistas como Pink y Simple Plan, que añaden un toque juvenil y energético a la entrega.

Junto con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, la película cuenta con las actuaciones de Chad Michael Murray, Mark Harmon, Harold Gould, Rosalind Chao, Lucille Soong, Ryan Malgarini, Willie Garson, Christina Vidal y Haley Hudson.

En una aparición en The View, Curtis también dejo saber lo que le gustaría hacer en esta secuela: “¡Déjenme ser la abuela! Déjenme ser la vieja abuela con la que tiene que cambiar de lugar. Entonces, Lindsay llega a ser la abuela sexy, que todavía está, ya sabes, feliz con Mark Harmon en todas las formas en que estarías feliz con Mark Harmon... y simplemente, me gustaría ver a Lindsay ser la abuela ardiente, y lo haría. Me gustaría verme lidiar con niños pequeños. Quiero ser una madre helicóptero en el mundo de hoy como anciana”.