Marvel Studios se estaría preparando para reemplazar a Jonathan Majors como Kang

Más problemas para Jonathan Majors. Luego de haber sido arrestado por agredir físicamente a su novia, llevándola hasta el hospital con heridas graves, el actor estaría a punto de perder uno de los mejores contratos de su vida: el de Marvel Studios.

Tras el polémico arresto, varias mujeres también salieron a acusarlo de haber sido violento con ellas también, junto con algunos directores y productores que también hablaron de su comportamiento errático y ahora, según se esperaba, empiezan a sonar rumores más fuertes sobre inminente despido del papel de Kang el Conquistador.

Tal fue el testimonio de Tim Nicolai, actor y director en Broadway, en Twitter, sobre Majors: “Solo diré esto sobre Jonathan Majors y terminaré. Es un sociópata y abusador y así es como prácticamente todo el mundo habla de él. Es una pena que haya tardado tanto en denunciarse”. Además, el director A.B. Allen, conocido por su trabajo en Your Turn and Uncle Frank dijo: “hay un actor en particular, relativamente nuevo en la escena, por el que Twitter se ha enamorado violentamente y que, en realidad, es un ser humano vicioso, cruel y abusivo.”

Ahora, Cosmic Circus reporta que las cosas son muy delicadas en sus oficinas, pero que los ejecutivos están muy al tanto del progreso del caso, con la gran tentativa de traer a una nueva estrella: “Sin embargo, según fuentes familiarizadas con la situación, Marvel ya ha comenzado los preparativos (si llega el momento y surge la necesidad) para contratar a un nuevo actor que interprete a Kang el Conquistador”.

Ni Disney ni Marvel Studios han emitido un comunicado oficial sobre el tema, y de hecho, se sabe, hasta ahora, que Jonathan volverá a aparecer en la segunda temporada de Loki en una nueva versión de Kang, puesto que ya había grabado sus escenas.

Kang el Conquistador es un personaje ficticio de Marvel Comics que apareció por primera vez en The Avengers #8 en 1964. En el MCU, Kang hizo su debut en Loki pero fue en la reciente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donde se robó los reflectores y maravilló al público, pese al mal guion de la cinta.