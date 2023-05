Novio expone la infidelidad de su novia y el padrino durante discurso de bodas

Un novio decidió vengarse de su novia infiel durante la recepción de bodas. En lugar de suspender la ceremonia, el hombre siguió adelante con el casamiento para dar la gran estocada delante de todos los invitados, ya que el sujeto con el que su amada le fue infiel, fue con el propio padrino del matrimonio.

El portal Gales en Línea publicó que la historia la contó la presentadora Georgie en su podcast de su cuenta Tiktok @the.unfiltered.bride, donde tiene más de 600 mil reproducciones.

Acompañada por su co anfitriona Beth, Georgie dijo que compartiría la historia, pero que no daría los nombres de los protagonistas, ni tampoco quién se lo contó.

“No puedo decirte quién me lo contó porque realmente no se me permite contar la historia… Hubo una boda e hicieron la boda, la novia y el novio. Se casaron, una ceremonia encantadora y una recepción de bebidas: se sentaron y comieron. Los discursos fueron después de la comida. El padre de la novia hace lo suyo”, expresó.

El gran momento

Será inolvidable esta boda (Unsplash)

Relató que cuando llegó el turno del novio, este se levantó delante de todos y les dijo que abrieran unos sobres que tenían cerca. Eran fotos de la novia con el padrino en su infidelidad.

“Ahora hay sobres si pudieran abrirlos. Sí, esas son fotos de la novia f ****** el mejor hombre, así que me iré ahora”, dijo el novio, según el relato de Georgie, reseñado por Gales en Línea.

Se desconocen detalles de cómo eran las fotos. Lo cierto es que dejaban en evidencia la infidelidad.

Tanto el novio como su familia lo sabían todo. Sólo fueron a la ceremonia a descubrir a la novia y al padrino. Apenas lograron su cometido, se fueron.

“¿Entonces la novia tuvo que pagar por todo?”, preguntó Beth, a lo que Georgie respondió que fue su familia, quien corrió con los gastos.

La publicación tuvo muchos comentarios. Hay gente que expresó que si todo fue en la recepción, entonces la ceremonia se llevó a cabo, el novio se casó con la infiel. Sin embargo, otros explicaron que debido a la infidelidad, es muy probable que el pacto de matrimonio haya sido invalidado.