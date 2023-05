Burló a los haters: con 4 looks Lucero mostró que no necesita parecerse a su mamá para brillar

Lucero Mijares es quizá una de las grandes sorpresas de su generación, siendo una digna heredera del talento de sus padres Lucero y Mijares, mostrando su gran nivel vocal, que en diferentes ocasiones ha compartido junto a los más fieles seguidores de sus padres durante sus conciertos.

Más que cualquier tipo de crítica, la joven de 18 años, no ha dejado de brillar por el enorme talento vocal que posee y que la colocan entre el top de mejores voces de esta nueva generación, donde bien podría destacar entre artistas como los Aguilar, Ángela y Majo, o bien, los Fernández, Alex y Camila.

Es por eso que México no deja de ser cuna de talentos, y hoy estamos viendo a una estrella en ascenso como Lucero Mijares, poniendo en alto su nombre en los escenarios, esta vez, en su debut, el próximo 30 de junio en el Teatro Hidalgo para la obra musical ‘El Mago’ (The Wiz).

Lucero y su hija hablaron de sus constantes comparaciones

Hace casi un año, Lucero Mijares y su madre, la cantante Lucero, fueron fotografiadas por la revista ‘Quién’ donde el lente de la cámara capturó la esencia de cada una, mientras vemos a una madre seria y elegante como Lucero, su hija, no dudó en desatar algunos de los gestos alegres que tanto la han caracterizado, presumiendo su gran sentido del humor.

Durante su paso por esta editorial, fueron cuestionadas acerca de un tema que se ha convertido en debate en redes sociales, pues las comparaciones, tristemente, no se han hecho esperar, pero ha sido la figura de Lucero, la que ayudó a su hija a desechar los malos comentarios:

“En ocasiones, la gente suele ser muy cruel, me han hecho críticas muy duras, pero mi mamá me ha enseñado a hacer poco caso a los malos comentarios. Si es algo que me construye, lo tomo y si no, lo desecho y no me clavo en eso. A mí no me gusta tratar mal a los demás, no me siento superior a nadie, por eso me chocan las injusticias”. Comentó Lucero Mijares a ‘Quién’ en 2022.

Pero lo verdaderamente importante es el impacto que Lucero Mijares ha tenido en la moda y no solo en la música.

Lucerito Mijares presume la belleza de los cuerpos diversos con estos looks

Su talento vocal es innegable, pero esto no es todo, Lucero Mijares, también ha sabido cómo utilizar la moda a su favor, mostrándose totalmente como es, sin apariencias, libre y segura de sí misma, es todo un símbolo que debe reconocerse, porque después de todo, de eso se trata la ropa, de ser un apoyo que nos haga sentir cómodos y exprese quiénes somos.

Rizos definidos y el look ideal para acentuar la figura

Es así que, durante su gira de promoción para la obra de Teatro ‘El Mago’ (The Wiz) Lucerito Mijares, mostró un ‘cambio’ de look donde presumía su hermoso pelo con rizos definidos, un beauty look de tonos rosados y labios con toques glossy con un body de mezclilla que además acentuaban su cintura.

Lucerito Mijares y Juan Torres Instagram: @juantorresmx (Instagram: @juantorresmx)

Blazer y jeans: la combinación perfecta de elegancia con toques casuales

Lucero Mijares, apostó por una combinación que otras celebridades de talla internacional han utilizado como Kate Moss, Naomi Campbell y Kendall Jenner, y es que no hay mejor look que combine lo formal con lo casual que juntando estas dos prendas.

La hija de Lucero, optó por un look negro con una playera de estampado muy mexicano con una catrina, jeans claros y unos aretes verdes que hacían match con el diseño que sueño bajo su blazer negro.

Lucerito Mijares Instagram: @elmagothewiz / @luceromijaresoficial (Instagram: @elmagothewiz / @luceromijaresoficial)

El toque ideal de brillo y formalidad

El look que usó Lucero Mijares durante uno de los conciertos junto a sus padres, destacó por unas lindas aberturas en los brazos, añadiendo movimiento a sus mangas que además estaban decoradas por pedrería, a esto, le combinó unos pantalones negros de tiro alto con cinturón que acentuaron su figura y la convirtieron en todo una reina de esa noche.

La apuesta por la tendencia de prendas metalizadas

La hija de Manuel Mijares empleó un conjunto casual compuesto de jeans con un corte casi acampanado y rasgados en la parte inferior, combinando con botas rojas de piel y una chamarra color plata metalizada con estampado militar, en tendencia desde invierno de 2022.