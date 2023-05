Hombre cuenta cómo descubrió que su papá y su esposa eran amantes

La infidelidad por parte de la pareja es dura para la persona que sufre el engaño. Por si esto fuera poco, la traición es peor cuando el o la amante es algún familiar o amigo. Esto fue lo que le pasó a Declan Fuller, de 22 años.

El hombre compartió su historia con The Sun, a cuyo medio contó cómo descubrió que su esposa Stephanie, también de 22 años, tenía de amante a su propio padre, de 44 años.

“Es enfermizo, ¿Cómo pudo mi padre hacerme eso?”, dijo Declan al mencionado portal.

El joven descubrió todo después de que su papá Darren se mudó con él en septiembre pasado. Nunca dudó en ayudar a su padre y compartir con él la misma casa en Treherbert, Rhondda, Gales del Sur, donde también convivía con su esposa y su hijo Willow, de dos años. Al fin y al cabo, era su progenitor. Nunca se piensa que tu propio padre te va a traicionar con tu esposa.

Sin embargo, en esta historia la traición pudo más que los lazos sanguíneos y el amor familiar.

Declan contó que se dio cuenta de la infidelidad por el monitor de bebé de su hija. estando en su trabajo, decidió echar un vistazo por medio de su teléfono. Fue allí cuando vio que su esposa se iba a la habitación de su papá y pasaban horas juntos.

“Es como un complot de EastEnders. No es normal. Me siento traicionado, pero estoy mejor sin ellos dos”, dijo Declan, quien se separó de Stephanie por su infidelidad.

Ya no ocultan nada

Ahora, Stephanie y Darren viven juntos como pareja y esperan mellizos.

“Si no tuviera una cabeza sensata sobre mis hombros, ahora estaría seis pies bajo tierra”, dijo Declan.

Según The Sun, Stephanie insiste en que no engañó a su esposo: “No engañé a Declan. Nos reunimos una semana más o menos después de que me dejó.

Declan lamentó que los mellizos que vienen en camino lleguen al mundo con una extraña mezcla familiar, ya que serán sus medios hermanos, y también hermanos de su hija Willow, pero también su tía o tío.

Darren será el abuelo y padrastro de Willow.