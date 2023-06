Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este jueves 1 de junio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Uriel

No te sientas culpable porque las cosas no salen bien. Toma decisiones para que mejoren las condiciones porque si no lo haces te sentirás muy frustrada. El ángel Uriel es luz para encontrar el camino y salir del abismo.

Tauro

Arcángel Zadquiel

Todos esperan mucho de ti porque eres la fuerza de la familia, pero no saben que dentro hay un ser humano que también sufre y necesita atención. Invoca al ángel Zadquiel para que encuentres la tranquilidad y puedas mejorar tu estado ánimo.

Géminis

Arcángel Shamuel

Necesitas fortaleza y actitud positiva para alcanzar los objetivos trazados. Tú puedes y lo vas a lograr con determinación y perseverancia. Shamuel es el ángel de la vitalidad y la fuerza para seguir adelante.

Cáncer

Arcángel Haniel

Deja el miedo a un lado y enfrenta los problemas para que puedas salir de esa situación que te tiene tan angustiada. Pídele al ángel Haniel para que te ayude en esta batalla que te toca librar.

Leo

Arcángel Jehudiel

Estás pasando por una crisis y por eso debes buscar nuevas estrategias para mejorar la economía. Lo vas a lograr con mente positiva. El ángel Jehudiel te dará la fuerza y el poder para ir por el camino adecuado.

Virgo

Arcángel Miguel

Te advierte que debes tener cuidado con tu entorno, que no permitas que otros se inmiscuyan en tu vida. Invoca al ángel Miguel que con su luz divina te ayudará a tomar mejores decisiones.

Libra

Arcángel Gabriel

Tienes organizada en tu mente todas las ideas que quieres proponer, pero necesitas vencer el miedo para seguir adelante. Tu ángel guardián es Gabriel y él iluminará el camino para que avances y logres los objetivos.

Escorpio

Arcángel Azrael

Hay personas que llegan a tu vida a brindarte esa amistad incondicional y se convierten en parte de ti y tu familia. Si necesita ayuda, acompáñala. El ángel Azrael estará contigo para darte amor y sabiduría.

Sagitario

Arcángel Metatrón

Es un día de éxito profesional, de reconocimiento por el esfuerzo obtenido, pero también de agradecimiento por la vida. Metatrón es el ángel para que la gratitud y la humildad estén en ti.

Capricornio

El arcángel Jofiel

Cambios importantes llegan a tu vida que debes recibir con amor porque son bendiciones que darán armonía y paz a tu hogar. El ángel Jofiel te protege del mal y aparta los obstáculos de tu camino.

Acuario

Arcángel Raziel

Tu vida debe llenarse de compasión, amor y confianza para resolver todos los conflictos que tienes con la familia. Orión es el ángel de la fortaleza y la unión, invócalo para que esté a tu lado en estos momentos difíciles.

Piscis

Arcángel Serafiel

Si tienes actitud positiva ante la vida, nada será imposible para ti. Llénate de amor y sigue adelante. Serafiel es el ángel que estará contigo en todo momento.