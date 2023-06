Otro afectado: Batman 2 retrasa su filmación debido a huelga de guionistas

La película de Batman de Matt Reeves arrasó en la taquilla cuando se estrenó hace más de un año. Pese a las muchas dudas que originó el casting de Robert Pattinson, el actor se ganó el corazón de los fanáticos y, con poco tiempo de estar en la pantalla grande, Warner Bros. confirmó que haría una secuela y que además preparan series spin-off de otro personaje secundario en la cinta.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio Midgard Times, la filmación de Batman 2 ya no comenzará el próximo mes de noviembre puesto que Reeves es parte activa de la huelga de guionistas y está afuera en el campo exigiendo sus derechos junto a Mattson Tomlin, con quien está trabajando en este proyecto.

Ahora se dice que la fecha tentativa de filmación se pasará hasta marzo del 2024, y aunque todavía podrían cumplir con la fecha de estreno para 2025, este tipo de películas toman mucho tiempo y eventualmente podríamos tener un nuevo retraso.

Hace unos días también se confirmó que la serie de El Pingüino, que ya estaba en plena filmación, tuvo que detener su producción por el mismo asunto y no se sabe cuándo volverán al trabajo. El futuro de ambos proyectos, al igual que el de muchos otros en Hollywood, dependerá totalmente de la huelga de guionistas.

Recordemos que el sindicato de guionistas inició su primera huelga en años este pasado 2 de mayo. Por ahora las cosas no pintan muy bien porque las compañías productoras no quieren ceder en las negociaciones del gremio, que busca mejor paga y garantías ante la IA, entre otras demandas. Sin embargo, la situación podría cambiar muy pronto con las pláticas con el gremio de actores y con el de directores, pues si ellos también se van a huelga la industria perderá todavía más millones por día que no se trabaja y eso no es algo que se pueda ignorar.