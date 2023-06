Abuela muere en Gran Bretaña al ser mutilada por el perro de la familia

Un caso sacudió a la comunidad de Bedworth, Warwickshire, en Gran Bretaña, luego de que se reportara que una abuela había sido mutilada por el perro de su familia mientras tomaba sol en su patio trasero el pasado viernes, siendo así la quinta persona en morir por ataques de perros en el Reino Unido en lo que va de 2023.

La víctima de 70 años, cuya identidad no fue revelada a los medios, falleció luego de que el canino se abalanzó sobre ella frente a su casa. Fue su hija, de 49 años, que intentó desesperadamente luchar contra el perro tras el repentino ataque, pero fue mordida y no pudo salvarla, según informó Daily Mail.

Tras la muerte de la abuela de 70 años, su hija fue tratada en el hospital por lesiones que no ponían en riesgo su vida, pero tanto ella, y como su esposo, de 52 años, fueron arrestados por presuntamente tener una raza de perro prohibida.

No se sabe con precisión que tipo de raza era el perro asesino

Hasta el momento, no quedó claro la raza de perro que atacó a la mujer. Sin embargo, razas como pitbull terrier americano, tosa japonés, dogo argentino y fila brasilero están prohibidas en el Reino Unido.

Un vecino relató al Daily Mail que la mascota parecía ser un bulldog-mastín, y destacó el gran tamaño del can. “La policía dice que era una raza prohibida, pero no estoy seguro”, señaló el vecino. “No sé qué era, de un tamaño bastante grande, con una cabeza grande, tipo bulldog-mastín”, dijo el vecino, que pidió no ser identificado. “Cuando (el dueño del perro) dijo que lo tenía, dijo que era una raza rara y que solo había seis en el país”.

Sin embargo, el testigo, que vive al lado de la calle donde ocurrió el trágico episodio, también señaló que la familia tenía al perro en el jardín trasero y nunca lo vio mostrar signos de agresividad.

“Nadie sabe por qué atacó y mató a la pobre mujer, podría haberse vuelto loco después de ser picado por una abeja o podría haber tenido algo mal en el cerebro”, indagó. “Podría ser cualquier cosa”.

El superintendente de policía de Warwickshire, Suntherland Lane, dijo que la investigación aún está en curso, y pidió a cualquier persona con información sobre el incidente presentarse a las autoridades.

“Afortunadamente, los ataques de perros de esta naturaleza son extremadamente raros, pero reconozco que esto será muy molesto para la comunidad local”, manifestó Lane.