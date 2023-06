Estos son algunos de los poderes vitamínicos del jengibre

Proveniente originalmente del sureste asiático, el jengibre es una planta muy utilizada en la medicina tradicional desde hace miles de años y con el pasar de los siglos se expandió de manera muy positiva alrededor de todo el mundo gracias a sus dotes y beneficios que beneficia a la salud humana.

Perteneciente a la familia de las zingiberáceas, tiene un sabor parecido a la cúrcuma co un aroma picante e intenso toque cítrico y fresco y este se puede ingerir de distintas maneras: fresco, seco o en polvo, utilizado normalmente en la gastronomía, pero también en el mundo de la cosmética.

El té de jengibre tiene muchos beneficios (Unsplash)

Beneficios y prevención

Distintos especialistas advierten que no todas las personas lo pueden tolerar y de acuerdo a algunas patologías en específicos, el jengibre tendría que ser evitado. El nutricionista alemán Johannes Georg Wechsler, asegura que en algunos casos no es recomendable ingerirlo, mientras que la especialista española Ana María Moreno indicó que la composición del jengibre permite un alto contenido en vitaminas como la B6 y la C que son vitales y beneficiosas para el sistema inmunológico, mientras que también cuenta con minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio.

Entre sus beneficios se destaca:

· Ayuda el aparato digestivo: El consumo de jengibre evita la aparición de gases y otras molestias además de mejorar la digestión. Contiene muchos compuestos químicos fenólicos que funcionan como calmante gastrointestinal.

· Potencia el desarrollo muscular: El fósforo y el calcio potencian las contracciones del músculo además de prevenir espasmos y otros dolores musculares.

· Ayuda con la pérdida de peso: Hay diversos estudios sobre que el jengibre puede desempeñar un papel importante en la pérdida de peso, así como ayudar a reducir el índice de masa corporal y los niveles de insulina en sangre, según indicó la dietista estadounidense Katherine Marengo de Healthline.

· Contiene propiedades antisépticas: El jengibre puede eliminar bacterias que perjudican tus procesos digestivos y su consumo puede ayudar a equilibrar tu flora intestinal y que se mantenga en buen estado.

· Es un antioxidante natural: Contiene altos niveles de polifenoles que son compuestos antioxidantes que se encuentran en ciertos alimentos vegetales para gozar de una mejor salud al retrasar la oxidación de las células.

· Es antiinflamatorio. Contiene un principio activo como es el gingerol que actúa en las zonas inflamadas, desde golpes a protuberancias en tus articulaciones.