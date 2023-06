Prepara esta mascarilla casera con vitamina C para eliminar manchas y rejuvenecer tu rostro

La vitamina C es uno de los principales ingredientes que se usan para la elaboración de cosméticos para el cuidado de la piel. Esta vitamina es esencial en muchos aspectos de nuestra salud, pero para la piel resulta bastante especial ya que ayuda a eliminar las manchas y a su vez tener un tono uniforme. Es por esto que a continuación te contamos como preparar una mascarilla casera para no solo decirle adiós a las manchas, sino también conseguir rejuvenecer el rostro de forma gradual.

Una de las opciones para despigmentar el rostro debido a esas manchas que aparecen por la edad o los factores externos, es usando algún producto comercial, sin embargo, una opción más económica y natural es preparar algún remedio casero.

¿Cuáles son los beneficios de la vitamina C en el rostro?

La vitamina C sirve para cuidar el sistema inmunológico. Esta vitamina se encuentra en diferentes alimentos entre los que se encuentran, más popularmente, los cítricos. Además, también es un antioxidante natural que a la hora de aplicarse en la piel puede ayudar a estimular la producción de colágeno brindando mayor elasticidad y firmeza.

Gracias a que es capaz de producir colágeno y ácido hialurónico, la vitamina C también es buena para rejuvenecer el rostro, para los cutis grasos o mixtos es muy buena para regular la producción de sebo en exceso, sobre todo para la zona T.

Para preparar la mascarilla casera especial necesitarás:

Media taza de leche de arroz

Dos cucharadas de polvo de vitamina C

La preparación es muy sencilla; en un recipiente de madera o plástico se debe colocar la leche y el polvo de vitamina C. Si no se consigue este polvo, se puede triturar algunas pastillas o cápsulas de la vitamina. Luego, hay que revolver muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.

La aplicación se debe hacer sobre el rostro limpio, y de preferencia por las noches ya que se debe dejar actuar hasta la mañana siguiente, para luego retirar con la rutina matutina de limpieza facial o simplemente lavando la cara con agua.

Se recomienda que antes de aplicar esta mascarilla casera se haga una pequeña prueba de alergia en una parte del brazo, donde la piel es más sensible, en caso de notar alguna reacción negativa es mejor no usar esta mascarilla de vitamina C.