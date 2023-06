Acusan a Tenoch Huerta de “depredador sexual”

Este fin de semana estalló una nueva controversia que involucra al actor mexicano Tenoch Huerta luego de que la popular saxofonista María Elena Ríos tomara sus redes para arremeter contra él y la organización Poder Prieto luego de que se publicó, sin su consentimiento, un podcast en el que ella participó, del cual dice no haber dado la autorización ni haber recibido alguna retribución. Esto la llevó a compartir una captura en Twitter donde los tilda de “vaquetones” y aclara que ninguno de los involucrados le notificó sobre su intención de publicarlo. Por si fuera poco, Ríos se refirió al actor de Marvel como un “depredador sexual”.

“No tienen consentimiento en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis”, escribió en su cuenta de Twitter, la tarde del pasado 8 de junio. En la misma publicación tildó a Poder Prieto, además de explotadores, de “violentos” por defender a Huerta, a quien llamó “depredador”.

Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM.



No ando jugando @LaMZapata https://t.co/3wf1ofyFx1 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 10, 2023

En un siguiente tuit solo dijo que no se iba a dejar intimidar por ninguna de las personas mencionadas. Muchos usuarios se han puesto de su lado, le sugirieron que los demande e incluso hicieron eco de los abusos de la organización.

Sin embargo, Poder Prieto solo respondió que el podcast que se compartió no fue producido por ellos y que por ende no pueden hacer algo al respecto. El podcast en cuestión es “El Feisbuk de la Malinche” y según la cuenta de Twitter de Poder Prieto, se trata de una recomendación que hicieron, la cual retiraron después de los tuits de la saxofonista.

Pese a esto, la situación escaló cuando María Elena Ríos se refirió a ellos como una “secta” de la que salió, y los acusó de proteger al “violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta”. La famosa saxofonista también menciona que se acercaron a ella mientras se encontraba en un concierto para asegurarse de que no hablara y así evitar posibles escándalos para el actor que logró obtener el papel de Namor en Pantera Negra: Wakanda por Siempre de Marvel Studios.

Según reseñó el Diario de Yucatán, el actor venía de ser objeto de otra polémica, debido a una capa de plumas que usó durante su paso por la pasarela de BOSS en Milán. Huerta recibió muchos elogios por su atuendo, pero una influencer reveló que Poder Prieto, el movimiento que impulsa el actor, la amenazó luego de declarar que él y su gente no le dieron crédito a la artesana que trabajó en la pieza que usó y lo acusó de apropiarse de ella. La artesana Feliciana Hernández había tejido el rebozo que funciona como base de la prenda, pero luego la diseñadora Diana Buendía y la marca Hijos del Maíz la pusieron a la venta sin darle reconocimiento alguno. La prenda habría sido modificada por un tercero, que además se hizo sin su autorización.

Al final el actor respondió a las críticas que recibió luego de que la influencer Luz Valdez revelara que había sido acosada por Poder Prieto, y es que además compartió la forma en la que ellos se “contactaron”. A través de un comunicado, y unas fotos con la artesana, Tenoch Huerta puso fin a lo sucedido el pasado mes de abril y la marca Hijos del Maíz publicó sus disculpas de forma pública en redes sociales.