Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 12 al domingo 18 de junio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Loco

Tus energías esta semana son positivas porque tienes un golpe de suerte en el plano laboral que te permitirá tener buenos ingresos, así que organízate para saber en qué invertir y reproducir el dinero. La carta te advierte que tengas mucha prudencia con los gastos que haces, porque lo que hoy tienes en las manos, lo puedes necesitar en un futuro. Ten cuidado con los pasos que das, porque el hecho de que pases por el trago amargo del desamor, no quiere decir que las puertas del amor se cierran para ti. Vienen cosas buenas solo debes tener paciencia.

Tauro

La Templanza

Esta carta te indica que debes mantener el equilibrio en tu vida, que debes evitar discusiones y malos entendidos y que tienes que dar tu brazo a torcer para que puedas solucionar. Mucho trabajo te mantendrá muy ocupada y estresada, toma momentos de descanso para que tu salud no se afecte. Te advierte, además, que la comunicación es muy importante para resolver los conflictos que tienes con tu pareja, porque se da por factores externos que ustedes tienen que hacer lo posible por sacar de la convivencia. Busquen momentos de intimidad.

Géminis

La Justicia

No puedes adquirir compromisos que no vayas a cumplir, así que ordena las ideas y dale importancia a lo que se merece. Hay decisiones que cuestan mucho tomarlas, pero que son necesarias para lograr que finalices un ciclo e inicies otro. No dejes que el desánimo y la actitud negativa te ponga a la defensiva y termines llevando un golpe innecesario en lo profesional. Los planteamientos que hagas en lo personal piénsalos y reflexiónalos muy bien. Ya alcanzaste ese equilibrio que tanto necesitabas, tras pasar una ruptura. Esta semana toca prepararse para lanzarte a la conquista.

Cáncer

El Mundo

Tu semana será esplendida, está llena de retos, pero con mucho éxito. Vienes de un tiempo donde no levantabas cabeza y ahora estás en una buena racha. Aprovecha para salir airosa de algunos conflictos. También será movida porque te buscarán para varios proyectos que serán los que te abrirán las puertas a nuevas oportunidades. La carta te indica que está cerca un ascenso que debes recibirlo con mucha humildad. Pensaste que en algún momento que esta aventura sería pasajera, pero con el tiempo y esa energía que irradias llegó el amor incondicional.

Leo

El Emperador

Esta carta te advierte que debes poner punto final a algo en tu vida que te tiene estancada. La decisión la debes tomar ya para prepararte para un nuevo desafío que se te va a presentar en el plano laboral. Para ese momento, no te vendría mal mejorar un poco tu aspecto, aunque eso te cueste un poco de dinero. Los celos te cargan conflictiva, por eso es recomendable llenarte de paciencia y conversar esta situación porque las discusiones cansan y te restan energía. Aprovecha estos días para propiciar una solución.

Virgo

El Carro

Estás es una poderosa carta que te dice que esta semana estarás con mucha intranquilidad porque quieres hacerlo todo ya. Hay cosas de la vida que requieren de mucho tiempo para que se puedan dar, así que aplica la paciencia, eso no quiere decir que no lo tendrás. Si se dará, pero en su momento. Todo lo que sea invertir en tus propiedades no será perder el dinero, así que aprovecha para resolver algunos temas legales. Tienes la sensualidad a flor de piel, estás buscando ese momento para crear el ambiente propicio y disfrutar del placer de estar con tu pareja, lejos de la rutina y la familia. Planifícalo porque se dará.

Libra

El Sumo Sacerdote

Tú eres el equilibrio y la justicia en todos los planos de tu vida y es por eso que la gente que está a tu alrededor te busca para pedirte consejos. Eso está muy bien, siempre y cuando no perjudique tu propio accionar. Tu eres equilibrio y por eso tienes en tus manos muchas oportunidades que aprovechar. Tu productividad en el trabajo estará por encima de lo esperado. La carta te advierte que tu relación está muy consolidada, pero le falta ese toque de creatividad y sensualidad para avivar la llama de la pasión. Sal de la rutina.

Escorpio

El Ermitaño

Esta carta te indica que debes bajarle al ritmo frenético que llevas en la vida y buscar un momento de reflexión. Necesitas un tiempo de paz y tranquilidad y no le estás haciendo caso a las señales de tu cuerpo. Tu salud está en juego y debes cuidarla al máximo. No tienes ninguna razón para dar explicaciones de tu comportamiento en tu esfera privada, siempre que ésta no afecte a tu trabajo. Si luchaste tanto por estar con esta persona, no lo dañes con los celos y las impulsividades. Te toca reconstruir todo desde la confianza, la colaboración y la generosidad.

Sagitario

El sol

Es una hermosa carta y una semana llena de muchos éxitos que debes aprovechar para presentar estrategias, hacer propuestas a las que le irán muy bien. Cierras un ciclo profesional y se abre otro de éxitos. Una pareja debe ser confianza mutua para poder sobrellevar los conflictos y los obstáculos. Como estás en ese momento maravilloso de luz, aprovecha para conversar las diferencias y llegar a acuerdos de convivencia. Será la mejor decisión que tomen. El presente y el futuro de tu relación sentimental dependen de que la sinceridad sea exquisita por ambas partes.

Capricornio

El Diablo

A quienes sale esta carta no deben temer porque lejos está de que signifique algo malo en su vida. Es solo una advertencia que te hace para que controles tus impulsos y tus nervios para que te organices y las relaciones sociales se den con fluidez. En ocasiones, hablar por hablar nos conduce a decir cosas que no nos convienen sin apenas haberlo pensado antes. Es momento que reflexiones y analices bien los pasos que quieres dar. Tienes que dejar a un lado tantas responsabilidades y enfocarte en que tú también necesitas de amor. La ruptura quedó en el pasado, ahora déjate conquistar y date la oportunidad con esa persona que insiste tanto en tener algo contigo.

Acuario

El Mago

Vienen unos días de mucha intensidad donde deberás esforzarte aún más para superar esos cambios que están por llegar. No te agobies, tómatelo con calma y busca la compañía de personas con actitud positiva y eso te hará las cosas más soportables. Todo será muy positivo, el dinero llegará a tus manos, pero debes controlar tus gastos. La carta también te indica que llega alguien de tu pasado en este momento donde sientes una soledad inmensa. Revivirás momentos de mucha alegría y ambos terminarán ilusionados, de tal manera que el amor no lo van a poder evitar.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

Momentos difíciles vas a pasar en el plano laboral porque vienen cambios que te van a descontrolar un poco todo lo que ya tenías planificado. Con el tiempo te darás cuenta que será bueno para ti. Viene un ascenso y proyectos exitosos. Se presentan oportunidades de establecer una relación de amistad que tarde o temprano será el soporte para independizarte en lo profesional. Debes estar muy pendiente con lo que oculta tu pareja para no llevarte una sorpresa. Propicia una conversación sincera que les permita poner las cartas de ambos sobre la mesa y decidir qué quieren para el futuro.