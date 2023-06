¡Es pecado! Carolina Herrera y los 5 errores que no debemos cometer combinando accesorios

(Getty Images: Pietro S. D'Aprano / Youtube Carolina Herrera: “Be Your Own Muse - Moda Operandi | Carolina Herrera New York”)

Carolina Herrera es bien conocida por sus consejos de estilo, pero no solo se dirigen hacia la ropa, pues la diseñadora habla de un todo, un conjunto que logre que las mujeres puedan verse elegantes a través de los años, siempre bajo la premisa de aceptar nuestra edad y vestirnos conforme a ella.

Pese a que ha generado una serie de opiniones divididas al respecto, pues en diferentes ocasiones, ha prohibido prendas de uso básico en mujeres a partir de los 30, como jeans, bikinis y hasta tenis, la diseñadora sigue siendo un referente en el mundo de la moda y todo un orgullo latinoamericano.

Carolina Herrera y sus consejos para utilizar accesorios de forma elegante Unsplash: Matthew Reyes (Unsplash: Matthew Reyes)

Recordemos que sus consejos no son ley y no siempre deben seguirse al pie de la letra, por lo que queda siempre a nuestro criterio cuál es la forma de vestir que más nos gusta y que nos hace sentir cómodas, pues después de todo, a moda se trata de resaltar nuestra personalidad y mostrar con orgullo al mundo entero, quiénes somos a partir de la ropa.

También te podría interesar: ¡Carolina Herrera se equivoca! 5 formas de combinar jeans con elegancia después de los 30 y más

¿Cómo usar accesorios con elegancia según los consejos de Carolina Herrera?

Para Carolina Herrera la elegancia no solo se reduce a las prendas que vestimos, también habla de la forma en la que pensamos y es que ha comentado: “La elegancia no se define solo por lo que llevas puesto. Es la forma en la que te comportas”.

Más allá de la ropa, Carolina Herrera tiene otros tips de belleza donde habla sobre la importancia de los accesorios sobre las prendas que utilizamos, y es que en distintas ocasiones, hemos visto que la diseñadora de origen venezolano es una ferviente admiradora de las perlas, por lo que si buscas verte elegante los collares no pueden faltar.

Carolina Herrera Theo Wargo/Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

Eso sí, su opinión también refiere que lo ideal es utilizar algo discreto que incluya colores vibrantes, eso sí, hay que cuidar de las proporciones y buscar que aquello que se vista, resalte de forma favorable tu silueta, esto en el caso de los cinturones.

¡No restes elegancia a tu look! Los errores que debes evitar al combinar accesorios

Los accesorios son un verdadero plus a cualquier outfit siempre y cuando sepan combinarse, evita estados errores y usa estas pequeñas ‘decoraciones’ como tu gran aliado.

Los zapatos y el bolso no siempre deben combinar

Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, esa historia de combinar zapatos con tu bolso acabó, así que atrévete a jugar con los contrastes de tu ropa y combínalo con alguno de los tonos que incluya tu outfit.

¿Cómo combinar accesorios XL?

La clave para combinar con éxito los accesorios es tener un buen balance del mismo, por lo que es recomendable que si, en el caso de que utilices aretes XL optes por collares más discretos o al revés, de esta forma no se verá sobrecargado tu outfit y brillarás como ninguna.

Anne Hathaway Pietro S. D'Aprano/Getty Images para Bulgari (Pietro D'Aprano/Getty Images for Bulgari)

Apóyate de los contrastes

Atrévete a ser arriesgada, recuerda hacer combinaciones atrevidas y dar un toque de color a tus looks con algún bolso u accesorio que robe la atención, siempre si no sabes como hacerlo, comienza con un vistazo al círculo cromático te ayudará a tener una idea más clara sobre las mezclas ideales.

Combina negro y dorado

El mejor amigo del negro es el dorado, si bien otras apuestas pueden ser ganadoras, opta por esta combinación y deslumbra a donde vayas, recuerda que estos tonos son grandes aliados y ambos ayudan a resaltar cualquier prenda.

Eso sí, es importante destacar que no todos los accesorios son para nosotros, hay que saber en qué momentos apostar por unos de tipo XL y cuando no, pues no queremos acentuar de más un look, ni mucho menos llenarlo de elementos innecesarios.

También te podría interesar: ¡Tacón de aguja magnética! Shakira y 5 looks de botas altas que desafían a Carolina Herrera