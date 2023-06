¡Tacón de aguja magnética! Shakira y 5 looks de botas altas que desafían a Carolina Herrera

Las primeras imágenes de Shakira para el comercial de ‘Sabritas’ ya salieron a la luz, y en los videos de su ‘detrás de cámaras’ se pudo ver como es que la cantante utilizaba una sexy bata dorada de Olivia Von Halle, combinado con unas botas negras por encima de la rodilla de la marca francesa Louboutin.

Con este último look, no cabe duda que la colombiana tiene este calzado como uno de sus grandes favoritos, pues, han sido repetidas las ocasiones en las que se le ha visto usarlas, rompiendo cualquier regla que Carolina Herrera, que mencione que las mujeres de más de 40 no pueden usar plataformas ni mucho menos tacones de un alto aproximado de 15 centímetros.

Tengo tacones de aguja magnética para dejar la manada frenética.. 🔥Foto: Shakira para Sabritas. pic.twitter.com/O2mxus7jKj — AndroShak🧜🏼‍♀️🍸 (@DiAndrotoro) June 10, 2023

Estas botas la han acompañado en sus mejores momentos y su participación como la imagen de Sabritas no iba a ser la excepción, pero esto no es todo, pues sigue desafiando las reglas de Carolina Herrera a través de un calzado que la propia venezolana podría describir como ‘poco elegante’, pues recordemos que para ella un calzado discreto y de tamaño adecuado son la clave para lucir impecable.

Shakira desafía las leyes de Carolina Herrera con botas extralargas de plataforma

No solo fue su participación en el comercial de ‘Sabritas’, otras veces Shakira ha utilizado estas botas Louboutin Casadei con un valor aproximado de 31 mil pesos o casi 1,800 dólares, demostrando la versatilidad de unas botas altas teniendo como clave de estilo, las prendas cortas que permitan presumir su increíble calzado francés.

Pese a la serie de críticas que ha recibido por su forma de vestir, Shakira tiene el secreto para brillar con botas a la rodilla en mujeres de más de 40, sin perder el estilo, ni la elegancia.

¿Cómo combinar botas a la rodilla como Shakira?

Aunque pudiera parecer que este tipo de calzado no está hecho para mujeres bajitas, se puede brillar con botas altas a la rodilla, siempre y cuando se use una prenda encima que haga match en cuanto al tono, haciendo consonancia entre ellas de manera que no acorte la figura, sino que ayude a alargarla.

Con un mono formal

Perfecta para deslumbrar en el escenario, Shakira optó por un mono tipo short de manga larga y amplia para posarse frente al escenario y deleitar a sus fans con algunas de sus canciones más famosas. A este estilo sumó unas medias de red y botas sobre la rodilla de Louboutin.

El día que usó el mismo vestido que Pink

Sin duda su encuentro con Pink debió ser uno de los más divertidos de la historia de la moda, cuando ambas cantantes se cruzaron en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2009 utilizando el mismo vestido de cuero de Balmain que combinó con sus icónicas botas.

Un look casual

Shakira optó por un vestido de corte casual estilo camisa gris que combinó con estas botas, añadiéndole el toque perfecto gracias a sus Louboutin, que complementó con un peinado de trenza de lado.

La primera en apostar por el crochet

Para la presentación de su disco homónimo, Shakira apostó por una pieza de crochet negra cuyas forman acentuaban su figura, su look lo combinó con las botas y cabello suelto y rizado.