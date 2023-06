¿Fresca y chic cuando hace calor? 3 estilos diferentes para combatir esta temporada

Primavera/verano puede ser una de las temporadas más coloridas y hermosas del año, pero también puede ser una de las más feroces por el calor que se siente durante este tiempo, esta es la razón por la que diferentes personas buscan el look ideal para aguantar el calor mientras nos desenvolvemos en diferentes ámbitos.

La prendas básicas para soportar el calor siempre son sandalias, o camisas blancas, shorts y hasta vestidos, pero, pocos saben que se puede mantener el estilo chic, dándole un giro a estas prendas para seguir viéndose elegantes sin perder el glamour y sobre todo la comodidad.

Quizá más de una haya experimentado la sensación de quitarse todo lo que traen encima debido al calor insoportable, pero olvídate de estas incomodidades y apuesta por estos estilos, que añadirán elegancia y la frescura que tanto estabas esperando.

También te podría interesar: ¡Es pecado! Carolina Herrera y los 5 errores que no debemos cometer combinando accesorios

Looks para combatir el calor Unsplash: Jonathan Borba (Unsplash: Jonathan Borba)

¿Cómo vestir en temporada de calor?

La temporada de calor no se reduce únicamente a blusas con estampado floral, vestidos románticos y shorts. Si de algo estamos seguras, es que este tipo de estilo puede no gustar a todas, esto es totalmente válido, pues cada una tenemos nuestra propia forma de vestir y de ser, el gusto se rompe en géneros y aquí hay algunos estilos versátiles que te harán salir del estilo común para esta temporada.

Las tendencias primavera/verano 2023 nos adelantan una explosión de color, donde se apuesta por flecos, lentejuelas, transparencias, cargo pants y vestidos más atrevidos de corte lencero. Apostar por alguna de estas piezas es el primer paso para brillar durante esta temporada que a muchos quizá los tiene agonizando por sus altas temperaturas.

También te podría interesar: ¡Carolina Herrera se equivoca! 5 formas de combinar jeans con elegancia después de los 30 y más

Looks para calor Unsplash: Atikh Bana (Unsplash: Atikh Bana)

3 estilos diferentes para combatir la ola de calor

Si bien los estampados románticos no pasan de moda durante esta temporada de calor y podemos hacer uso de blusas con mangas amplias, corte campesino y transparencias, existen otras alternativas para conectar el estilo casual con el formal sin morir de calor.

No olvides apostar por estampados coloridos, colores neón, faldas midi, y camisetas oversized que luzcan como vestidos en sus outfits, si quieres algo más atrevido, las prendas de tipo lencero serán tu mejor aliado, déjalas al descubierto y presume ese lado sensual.

Looks Tie-dye

Estamos a nada de darle la bienvenida al verano el próximo 21 de junio y el estilo ‘tie-dye’ se coloca como uno de los grandes triunfadores, este estilo es una nueva forma de añadir color a tus looks sin los clásicos estampados de flores o formas, apuesta por un vestido y deslumbra.

Estilo ‘Old Money’

El estilo que ha popularizado Sofia Richie y que algunos usuarios acusan a Kylie Jenner de copiar luego de mostrar algunos de los looks ‘menos Kardashian’ que ha vestido. Opta por este look que se está llevando el amor de las personas y no, no necesariamente se tiene que gastar mucho dinero para brillar con él.

Sofia Richie Instagram: @sophierichiegrainge (Instagram: @sophierichiegrainge)

Recuerda que su estética se basa en looks clásicos con toques sofisticados donde se combinan diseños simples sin estampados en colores neutros, vestidos holgados y vaporosos, lentes con carcasa blanca, sandalias de tacón bajo y diseños de lino.

Formal y fresca

¿Quién dijo que no se puede usar blazer en calor? La mejor forma de combinar esta prenda es con tops y pantalones cortos sumados a unas sandalias de tacón pequeñas y cómodas, apuesta por un traje de colores pastel o llamativos para fluir con la temporada.